Lideranças indígenas manifestam apoio à permanência de Lindomar Terena no DSEI-MS

Cerca de 100 lideranças indígenas de Mato Grosso do Sul, entre vereadores, caciques e representantes comunitários, participaram nesta 6ª.feira (15.mai.26) de um ato no Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul (DSEI-MS) em apoio à permanência de terena/">Lindomar Terena na coordenação do órgão.

A mobilização reuniu lideranças dos povos Terena, Kadiwéu e Kaiowá Guarani. Representantes dos povos Guató e Ofaié não participaram do ato, mas também manifestaram apoio à atual coordenação.

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Segundo as lideranças, o apoio à permanência de Lindomar Terena está relacionado aos avanços na saúde indígena durante a atual gestão, como ampliação de atendimentos e ações voltadas às comunidades.

Os participantes também destacaram o diálogo da coordenação com as lideranças indígenas e a presença das equipes nos territórios atendidos.

“Defender a permanência de Lindomar Terena é defender a continuidade dos avanços na saúde indígena e uma gestão próxima da realidade das aldeias”, afirmaram as lideranças presentes durante a manifestação.