Inaugurações oxigenam o mandato de Adriane e estreitam suas relações com os bairros

A saúde, o ensino, a habitação popular e o transporte coletivo estão entre as maiores demandas atendidas pelas políticas públicas da Prefeitura de Campo Grande. Os problemas financeiros que herdou não impediram a prefeita Adriane Lopes (PP) de criar e executar um programa consistente de recuperação financeira e retomada de desenvolvimento, com prioridade na inclusão social e no desenvolvimento sustentável.

Com recursos próprios e parcerias produtivas, direcionando de modo inteligente e responsável os investimentos, a prefeita vem dando sequência à estratégia de gestão que implantou quando assumiu, em abril de 2022. E hoje, dois anos depois, cumprindo todas as etapas planejadas, ela imprime um ritmo ainda mais intenso na entrega de obras e serviços, com ênfase, sobretudo, nos bairros e comunidades mais vulneráveis.

MORADIA

A habitação popular vem recebendo da prefeitura um tratamento que não fica na dependência dos programas e financiamentos federais. Com recursos da própria receita, as respostas ao desafio vêm sendo dadas de forma consistente, em quantidade e qualidade. Neste ano foram entregues moradias para 109 famílias de baixa rendas, entre elas as 32 atingidas pelo incêndio na comunidade Mandela, em novembro de 2023.

O programa de regularização fundiária acaba de contemplar 212 famílias de diversos bairros das seis regiões urbanas. Com as Certidões de Regularização Fundiária, é assegurado ao ocupante dos lotes o direito de conservar as edificações que levantou. Foram formalizados 56 contratos no Anhanduizinho, 77 no Prosa, 29 no Bandeira, 25 no Segredo, 15 na Lagoa, 9 no Imbirussu e um no distrito de Anhanduí.

ENSINO PÚBLICO

Com o “Juntos Pela Escola”, Adriane Lopes reforçou e deu nova dinâmica aos sistemas de manutenção e modernização nas unidades da Rede Municipal de Ensino. Trata-se de um programa de reforma e revitalização, com cinco linhas de intervenção: revisão elétrica, revisão hidráulica, manutenção na cobertura (telhado), acessibilidade e pintura.

A prefeitura está desembolsando R$ 40 milhões para revitalizar todas as 205 escolas de Campo Grande. As entregas mais recentes incluem 09 escolas, sendo oito de ensino infantil (Emeis) e uma do ensino médio. Elas estão localizadas na Vila Margarida, Santa Fé, Jardim Noroeste, Jardim Imá, Vila Nasser, Aero Rancho e Jardim Itamaracá. Com estas obras, Adriane dá um passo importante para atender uma das carências mais sentidas que herdou de gestões anteriores.

TRANSPORTE COLETIVO

Dentro da planilha que elaborou para redimensionar os serviços de uma cidade com quase um milhão de habitantes, Adriane realiza um ambicioso plano. A primeira etapa prevê investimento superior a R$ 3 milhões para iniciar a reforma dos terminais de transbordo do transporte coletivo urbano. Os primeiros serão o General Osório e o Nova Bahia. Outras medidas são a recuperação e a abertura de vias pavimentadas nos corredores.

AÇÃO COMUNITÁRIA E SAÚDE

A principal marca que a prefeita quer fixar nas ações de sua gestão é o governo participativo e democrático. Neste sentido, a presença comunitária está sistematizada no dia a dia de suas decisões, como demonstram os programas e serviços lançados e realizados até aqui.

Uma destas intervenções é a Campanha “Meu Bairro Limpo - Todos em Ação Contra a Dengue”, que em sua quinta etapa, no final de maio, foi à região do Segredo. Antes, já haviam sido atendidas as regiões da Lagoa, Anhanduizinho, Bandeira e Prosa, com 49 mil imóveis visitados. Em um processo de governança transversal, a atenção aos bairros faz a interação de expectativas das comunidades.

A saúde está entre os itens prioritários. Uma das providências é reestruturar as unidades de assistência pública, com reforma, revitalização e construção de postos, cujos projetos apontam a ampliação da capacidade de atendimento. No último dia 12 Adriane assinou duas ordens de serviço, uma para reforma e ampliação da UBS Aero Rancho, que atende em média 100 mil pessoas, e outra para a construção da Unidade de Saúde da Família (USF) do Parati. Esta terá estrutura para assistir mais de 16 mil pessoas, em média, incluindo as pessoas da área de cobertura da USF Nova Esperança.

O bairro Jardim Noroeste será o próximo a receber o programa itinerante 'Todos em Ação – a Prefeitura Mais Perto de Você', em 2024. O evento será realizado no sábado, dia 22 de junho, das 8h às 13h, na Escola Municipal Senador Rachid Saldanha Derzi, na rua Dois Irmãos, 291.

Neste sábado, a região do Jardim Noroeste, uma das que mais vêm crescendo na periferia da Capital, receberá a vista de Adriane Lopes e de uma grande equipe de trabalhadores municipais de diversas áreas. Será mais uma etapa do programa itinerante “Todos em Ação – a Prefeitura Mais Perto de Você”. A base operacional ficará na Escola Municipal Senador Rachid Saldanha Derzi.

Uma das áreas com o maior e mais crescente número de demandas, o Jardim Noroeste terá disponível durante todo o dia mais de 300 serviços gratuitos “A Prefeitura se uniu ao Mutirão para levar o máximo de serviços possíveis para os moradores que mais necessitam, sem que eles precisem sair da sua região”, destaca Adriane. A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários distribuirá 700 senhas para atender renegociação de dívidas e cadastros habitacionais.

A Secretaria Municipal de Assistência Social atualizará o Cadastro Único (CADÚnico), além de realizar oficinas de geração de renda, designer de sobrancelhas, esmaltação e pintura facial. Quem passar pelo evento, poderá levar para casa verduras e legumes manipulados pela Unidade Técnica de Agricultura Urbana (UTA/FAC), além de roupas e calçados que fazem parte do Varal Solidário do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC).

O Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) fará triagem e atendimento pediátrico. A Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro) fará atendimento para os microempreendedores individuais. Outros setores e técnicos da prefeitura estarão em todos os espaços desse ambiente para prestar as informações e atendimentos dentro de suas competências técnicas.