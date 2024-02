Lula: "Sou favorável à criação do Estado palestino livre e soberano"

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reforçou na 6ª.feira (23.fev.24), críticas ao genocídio promovido pelo Exército de Israel, sob o governo de Benjamin Netanyahu, contra o povo sitiado na Faixa de Gaza, na Palestina.

“Eu, Luiz Inácio Lula da Silva, filho de dona Lindu, que nasceu e morreu analfabeta, que me colocou no mundo dia 27 de outubro de 1945, que me fez ser candidato a presidente da República tantas vezes, para perder três vezes e ganhar três vezes, quero dizer para vocês que da mesma forma que eu disse quando eu estava preso que não aceitava acordo para sair da cadeia porque eu não trocava a minha dignidade pela minha liberdade, quero dizer para vocês agora que não troco a minha dignidade pela falsidade. Eu sou favorável a criação de um Estado Palestino, livre e soberano”, declarou Lula.

“Quero dizer mais: o que o governo de Israel está a fazer contra o povo palestino não é guerra, é genocídio, porque está matando mulheres e crianças", acrescentou o democrata.

Momentos mais tarde, Lula sublinhou mesmo que ninguém devia "interpretar a entrevista" a partir da fala que estourou a polêmica, mas sim lê-la: "Leia a entrevista em vez de ficar me julgando pelo que disse o primeiro-ministro de Israel", apontou, completando: "O que está acontecendo em Israel é um genocídio. São milhares de crianças mortas, milhares desaparecidas. E não estão morrendo só soldados, estão morrendo mulheres e crianças dentro de hospital. Se isso não é genocídio, eu não sei o que é genocídio", finalizou. Veja:

O QUE LULA DISSE SOBRE O MASSACRE AO POVO PALESTINO

(18.02.2024) - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Coletiva de imprensa. Adis Abeba - Etiópia. Foto: Ricardo Stuckert / PR

O governo de Netanyahu utilizou a brasileira, Rafaela Triestman, de 20 anos, para produzir um vídeo mentiroso com objeto para tentar 'comover', após o presidente brasileiro sacudir o mundo ao declarar que está em curso um genocídio ao povo palestivo promovido pelo exército israelense na Faixa de Gaza. “O que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu, quando Hitler resolveu matar os judeus”, disse Lula, durante a entrevista coletiva que encerrou sua viagem à Etiópia. Lula ainda completou: "O que está acontecendo na Faixa de Gaza não é uma guerra, mas um genocídio", declarou, em referência as milhares de crianças e mulheres palestinas massacradas pelas bombas disparadas por Israel na caça insana ao partido Hamas.

O democrata brasileiro respondia a uma pergunta sobre a decisão de seu governo de fazer novos aportes de recursos para a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Médio (UNRWA). A agência é a principal responsável por alimentar, educar, dar saúde e moradia para milhões de refugiados palestinos não apenas na Faixa de Gaza, mas também na Cisjordânia, Síria, Jordânia e Líbano.

Especialista em guerras e em comunicação de guerra, Israel acusou a UNRWA de ter participado do ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 contra a rave. Diante da acusação, a Organização das Nações Unidas (ONU), afastou alguns membros da agência e abriu investigação.

Mesmo sem provas, os Estados Unidos e outros países cortaram apoio financeiro à UNRWA, ao contrário de Lula, que ampliou o aporte à organização declarando que vai ajudar as crianças e mulheres palestinas massacradas pela guerra. "Não é uma guerra entre soldados e soldados. É uma guerra entre um Exército altamente preparado e mulheres e crianças. Olha, se teve algum erro nessa instituição que recolhe o dinheiro, apura-se quem errou. Mas não suspenda a ajuda humanitária para o povo que tá há quantas décadas tentando construir o seu estado”, concluiu Lula.

Apesar de negar apoio aos palestinos dilacerados pela guerra, os EUA seguem enviando grosso poder bélico à Israel para que continuem os ataques contra a Palestina. O país liderado por Joe Biden também vetou um cessar-fogo proposto pelo Conselho da ONU.

A cronologia da declaração de Lula sobre o genocídio do povo palestino:

18.fev.2024 – Lula compara os ataques de Israel às ações de Hitler contra judeus;

18.fev.2024 – Benjamin Netanyahu critica Lula e classificou sua fala como “vergonhosa”;

19.fev.2024 – ministro de Relações Exteriores de Israel declara Lula “persona non grata” e constrange publicamente embaixador do Brasil no país, Fred Meyer, ao levá-lo para o Museu do Holocausto de Jerusalém;

19.fev.2024 – Brasil chama embaixador Fred Meyer de volta ao país;

19.fev.2024 – ministro de Relações Exteriores do Brasil diz em reunião com embaixador de Israel que Meyer foi humilhado;

19.fev.2024 – no Planalto, avaliação é a de que Lula não pedirá desculpas;

20.fev.2024 – ministro de Relações Exteriores de Israel volta a pedir retratação de Lula e diz que fala do presidente é um “cuspe no rosto dos judeus brasileiros”.

QUEM ESTÁ EM GAZA

O secretário-geral de Médico Sem Fronteiras (MSF), Christopher Lockyear, realizou na 5ª.feira (22.fev), um pronunciamento ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).

Leia abaixo a íntegra do apelo do chefe da equipe médica que tem sido executada sumariamente por extremistas de direita do Exército de Israel, que assim como não respeitam Hospitais, não respeitam Escolas, crianças e mães. A última cartada de Benjamin Netanyahu é encurralar milhões de pessoas em Rafah e matar o máximo de palestinos que conseguir. A campanha sangrenta de Netanyahu é denunciada na ONU. Leia: