Mandatos que saíram das urnas em 2024 revigoram o PT na Capital

A posse da prefeita Adriane Lopes (PP) e dos 29 vereadores eleitos em 2024 tem um significado singular para o ano que está começando. Os mandatos que saíram das urnas de outubro estão agora diante de um dos maiores e mais exigentes desafios políticos da história brasileira: livrar a democracia das ameaças de uma ruptura institucional.

Esta é a avaliação feita pelos três vereadores eleitos pelo Partido dos Trabalhadores (PT), após tomarem posse do cargo, na quarta-feira, 1º, em solenidade no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes, em Campo Grande (MS).

O resultado na disputa proporcional comprovou a capacidade de resistência do partido do presidente Lula, submetido aos mais implacáveis e inescrupulosos ataques da extrema direita, sobretudo depois da descoberta do plano golpista fracassado, envolvendo generais e outros oficiais de alta patente do Exército.

“Temos uma grande responsabilidade, que é juntar todas as forças comprometidas com a democracia para impedir a evolução de propostas e medidas que a limitem”, definiu a vereadora reeleita Luiza Ribeiro.

Para os estreantes Landmark Rios e Jean Ferreira, esta legislatura será suficiente para identificar o que serve e quem serve para a defesa e o aperfeiçoamento do regime democrático.

PRIORIDADES

Vereadores petistas, eleitos e releita, defenderão democracia na Câmara. Foto: Tero Queiroz

Jean, que chegou à Câmara Municipal com o lastro da representação LGBTQIA+, aponta prioridades inegociáveis dos mandatos, entre as quais a luta contra todas as formas de intolerância e preconceito, a afirmação da transparência na gestão pública e o ajuste dos investimentos orçamentários para reforçar a prioridade das políticas de inclusão social.

Segundo Landmark Rios, só a democracia permite um ambiente de reconhecimento e garantia para a manifestação da pluralidade de ideias e escolhas legitimadas como direitos fundamentais das pessoas. “A gestão da cidade não pode repetir o passado recente, quando a transparência e a ética, entre outros valores, foram seriamente danificadas”, completou.

O vereador Papy (PSDB) foi eleito para substituir o colega Carlão Borges (PSB), que ficou na 1ª secretaria. A petista Luiza Ribeiro é a 2ª secretária. Tomaram posse os vereadores: Ana Portela, André Salineiro, Beto Avelar, Carlão, Clodoilson Pires, Delei Pinheiro, Dr. Jamal, Dr. Lívio, Dr. Victor Rocha, Fábio Rocha, Flávio Cabo Almi, Herculano Borges, Jean Ferreira, Júnior Coringa, Landmark, Leinha, Luiza Ribeiro, Maicon Nogueira, Marquinhos Trad, Neto Santos, Otávio Trad, Papy, Rafael Tavares, Prof. Juari, Prof. Riverton, Ronilço Guerreiro, Silvio Pitu, Veterinário Francisco e Wilson Lands.