Morador de Itaporã é condenado a 14 anos de prisão por ato golpista

Djalma Salvino dos Reis, de 45 anos, foi condenado a 14 anos de prisão. Ele é de Itaporã (MS).

De acordo Supremo Tribunal Federal (STF), Djalma é um dos golpistas bolsonaristas que atacaram a sede dos Três Poderem em Brasília, em 8 de janeiro de 2023.

O relator do processo, Alexandre de Moraes votou pela condenação do radical e foi seguido por outros cinco ministros.

Indicados por Jair Bolsonaro (PL), os ministros Nunes Marques e André Mendonça divergiram totalmente de Moraes. O primeiro votou apenas pela condenação pela incitação ao crime, pena de quatro meses no regime aberto e indenização de R$ 50 mil. O segundo a quatro anos e dois meses de reclusão e manteve a indenização solidária de R$ 30 milhões entre todos os condenados.

Djalma argumentou que esteve em Brasília e participou de uma manifestação, entrando no Palácio do Planalto para se proteger após ver militares encaminhando idosos para lá.

Apesar disso, vídeos feitos pelo próprio condenado mostram ele iniciando o ato golpista, celebrando os atos do dia 08/01 e pedindo intervenção das Forças Armadas.

Vídeos e fotos encontrados no celular de Djalma serviram de prova contra ele (Foto: Reprodução)

O Ministério Público Federal opinou pela condenação de Djalma.

Moraes esclareceu que Djalma foi acusado de tentar realizar um golpe de Estado, com intervenção e destituição de poderes, utilizando violência e ameaças. "A intenção era depor o governo eleito, com atos de violência, depredação do patrimônio público e ocupação de edifícios do governo", apontou Moraes.

Para o ministro, relatos das testemunhas confirmam o objetivo da horda invasora e golpista, que buscava questionar o resultado das eleições, derrubar o governo e provocar uma ruptura institucional. "Foi observada organização no grupo durante a invasão do Palácio do Planalto. Imagens periciais mostram o envolvimento do réu no movimento golpista desde as eleições de 2022 e em ações criminosas em janeiro de 2023", completou o ministro.

Djalma foi o 5º golpista morador de Mato Grosso do Sul a ser condenado por invasões a prédios públicos e tentativa de golpe ao governo eleito. Eis a lista de condenados até hoje:

Ivair Tiago de Almeida, o Russo, 48 anos, a 17 anos de prisão no regime fechado;

Diego Eduardo de Assis Medina, de Dourados, a 17 anos de prisão no regime fechado;

Ilson César Almeida de Oliveira, de Sidrolândia, a 16 anos e seis meses de prisão no regime fechado;

Eric Prates Kobayashi, de Campo Grande, a 15 anos e seis meses de prisão no regime fechado.

LIBERDADE PROVISÓRIA

Indivíduos como Alcebíades Ferreira da Silva e Alexandre Henrique Kessler, estão em liberdade desde 13 de março de 2023 utilizando tornozeleira eletrônica como medida cautelar. Eles também ainda devem ser julgados, pois tornaram-se réus.

Segundo uma lista publicada pelo MS Notícias, ao menos oito bolsonaristas sul-mato-grossenses estão em liberdade usando tornozeleira eletrônica. Eis a lista de radicais de extrema direita nessa situação:

Jeferson Franca da Costa Figueiredo, de 29 anos; Leandro do Nascimento Cavalcante, de 42 anos; Ricardo Moura Chicrala, de 33 anos; Elaine Ferreira Gonçalves, de 43 anos; Madalena Severa do Santos, de 45 anos; Maria Aparecida Barbosa Feitosa, de 47 anos; Valéria Arruda Gil, de 30 anos; Mario José Ott, de 59 anos.

ESCAPARAM?

Reginaldo Fotógrafo é um dos golpistas que estiveram no ataque terrorista no DF. Foto: Redes

A reportagem do MS Notícias, identificou alguns radicais de MS que estiveram em Brasília no 8 de janeiro que, no entanto, não constaram como presos. É o caso do ex-candidato a prefeito e fotógrafo de Maracaju, Reginaldo Pereira Ferreira, de 48 anos. Mostramos AQUI vídeos dele em meio ao radicais no momento do ataque.

Sul-mato-grossenses que participaram dos atos terroristas em Brasília — Foto: Redes sociais

Também estava no ato, a radical bolsonarista, Andrea Barth, que acabou entregando diversos comparsas de MS ao fazer um vídeo para sua rede social TikTok. Publicamos esse caso AQUI.

GOLPISTAS PENALIZADOS

No mesmo julgamento em que o STF sentenciou a dupla de MS, também condenou mais 39 pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

A maioria dos réus foi sentenciada pela prática dos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Três deles, presos antes das invasões, foram absolvidos dos crimes de dano e deterioração do patrimônio.

As penas foram fixadas em 16 anos e 6 meses de prisão, para 26 pessoas, em 13 anos e 6 meses de prisão, para 12 pessoas. Três réus, presos quando iam para a Praça dos Três Poderes, foram sentenciados a 11 anos e seis meses de prisão. Esses últimos foram absolvidos dos crimes de dano qualificado e deterioração do patrimônio, pois não participaram das invasões.

Vinte e nove pessoas foram sentenciadas na sessão virtual concluída em 5/2. Outras 12 foram julgadas na sessão virtual encerrada em 9/2.

Confira abaixo a lista dos outros 39 sentenciados e as respectivas penas:

AP 1068 – Carlos Eduardo Bon Caetano da Silva – 16 anos e seis meses AP 1084 – Francisca Hildete Ferreira – 13 anos e seis meses AP 1086 – Edilson Pereira da Silva – 16 anos e seis meses AP 1112 – Joanita de Almeida – 16 anos e seis meses AP 1115 – Matheus Fernandes Bomfim – 16 anos e seis meses AP 1119 – Matheus Dias Brasil – 16 anos e seis meses AP 1120 – Nelson Ferreira da Costa – 16 anos e seis meses AP 1131 – Josino Alves de Castro – 16 anos e seis meses AP 1133 – Sérgio Amaral Resende – 16 anos e seis meses AP 1138 – Maria Cristina Arellaro – 13 anos e seis meses AP 1139 – Sipriano Alves de Oliveira – 13 anos e seis meses AP 1143 – Ygor Soares da Rocha – 13 anos e seis meses AP 1148 – Paulo Cesar Rodrigues de Melo – 16 anos e seis meses AP 1151 – Josilaine Cristina Santana – 16 anos e seis meses AP 1158 – Jaqueline Konrad – 13 anos e seis meses AP 1168 – Ivanes Lamperti dos Santos – 13 anos e seis meses AP 1182 – Josiel Gomes de Macedo – 16 anos e seis meses AP 1259 – Jesse Lane Pereira Leite – 16 anos e seis meses AP 1264 – José Carlos Galanti – 16 anos e seis meses AP 1376 – Sandra Maria Menezes Chaves – 13 anos e seis meses AP 1382 – Cleodon Oliveira Costa – 13 anos e seis meses AP 1385 – Dirce Rogério – 16 anos e seis meses AP 1388 – Valéria Gomes Martins Villela Bonillo – 16 anos e seis meses AP 1395 – Josias Carneiro de Almeida – 16 anos e seis meses AP 1396 – Igilso Manoel de Lima – 16 anos e seis meses AP 1403 – Claudinei Pego da Silva – 16 anos e seis meses AP 1405 – Carlos Antonio Silva – 16 anos e seis meses AP 1057 – Clayton Costa Candido Nunes – 16 anos e seis meses AP 1142 – Tiago Mendes Romualdo – 13 anos e seis meses AP 1157 – Watlila Socrates Soares do Nascimento – 13 anos e seis meses AP 1175 – Leonardo Silva Alves Grangeiro – 13 anos e seis meses AP 1188 – Marcelo Cano – 16 anos e seis meses AP 1189 – Jorge Luiz dos Santos – 16 anos e seis meses AP 1417 – Juvenal Alves Correa de Albuquerque – 16 anos e seis meses AP 1421 – Gabriel Lucas Lott Pereira – 11 anos e seis meses AP 1488 – Robinson Luiz Filemon Pinto Junior – 16 anos e seis meses AP 1500 – Lucivaldo Pereira de Castro – 11 anos e seis meses AP 1501 – Marcos dos Santos Rabelo – 11 anos e seis meses AP 1504 – Manoel Messias Pereira Machado – 13 anos e seis meses

SALDO

Até o momento, as acusações apresentadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) resultaram em 72 condenações.