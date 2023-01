Ex-candidato a prefeito, fotógrafo de Maracaju esteve em ato terrorista no DF

O fotógrafo Reginaldo Pereira Ferreira, de Maracaju (MS), integrou a comitiva de bolsonaristas terroristas que invadiram a Esplanada dos Ministérios (Casas Legislativas, Sede do Judiciário e Palácio do Planalto), neste domingo (8.jan.23), e promoveram a depredação dos prédios públicos.

No município ele é conhecido como "Reginaldo Fotógrafo". Ele é um bolsonarista radical que não aceita a vitória de Lula (PT), atual presidente da república.

Natural de Caarapó (MS), Reginaldo tem 48 anos e em 2020 foi candidato a Prefeito em Maracaju (MS) pelo Democracia Cristã (DC). O bolsonarista obteve apenas 94 votos e não foi eleito. Eis vídeos de Reginaldo no ato:

Nas redes sociais o bolsonarista foi criticado, mas também estimulado ao publicar vídeos com trechos do ataque terrorista. João Carlos Pessatto, empresário do agronegócio de Maracaju (MS), chegou a dar dicas de como o radical poderia se comportar no ato golpista. Eis o post:

Esse é o empresário João Carlos Pessatto. Foto: Redes

Como mostramos aqui no MS Notícias, os atos de vandalismos dos terroristas tiveram início por volta das 15h e renderam quebra-quebra dentro das casas legislativas e sede do judiciário na Capital federal.

Em reação, o presidente Lula (PT) decretou intervenção federal. Veja AQUI.

QUEM ESTIMULOU?

O grupo radical foi estimulado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), num grupo do Telegram chamado “Bolsonaro TV”. Uma radical diz que a intenção do grupo é deflagrar uma guerra civil no Brasil e que Bolsonaro teria orientado os radicais a fazer estoques de alimentos e pilhas. Para isso, o ex-presidente teria feito um vídeo numa loja nos EUA, onde se alojou após a posse de Lula. Empresários bolsonaristas foram os finaciadores dos atos, e levaram pessoas de diversas regiões do país, com tudo pago, para cometer os atos terroristas no DF.