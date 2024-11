Motorista fura preferencial, atinge moto e mata Isabelly, de 24 anos

Na tarde de 6ª feira (8.nov.24), um acidente de em trânsito em Costa Rica, a 384 quilômetros de Campo Grande, resultou na morte de Isabelly Daynner, de 24 anos.

A jovem trafegava pela Rua Ismeria Borges, que é preferencial, quando foi atingida por uma caminhonete S10 que teria desrespeitado a sinalização de pare na Rua Sebastião Messias de Paula, próximo ao Posto de Saúde da Vila Nunes.

O impacto foi violento, provocando traumatismo craniano e fraturas no pé da vítima. Isabelly foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para a Fundação Hospitalar de Costa Rica, mas não resistiu aos ferimentos.

Testemunhas afirmaram que o motorista da caminhonete tentou fugir, mas foi localizado pela Polícia Militar com o auxílio de populares. A área foi isolada para perícia, e as autoridades investigam as circunstâncias do acidente.