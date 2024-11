Morre pai do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco

Helio Cota Pacheco, pai do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), morreu de causas naturais na madrugada desta 6ª feira (8.nov), aos 81 anos.

O pessedista viajou a Belo Horizonte nesta para o velório.

Com isso, o presidente do Senado, que acumula o posto de presidente do Congresso, não foi à cerimônia de encerramento do P20 (10ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20).

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) durante sessão, confirmou que Pacheco faltaria a Cúpula.