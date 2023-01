Radical bolsonarista, Andrea Barth entregou comparsas de MS em vídeo

Motorista em Naviraí (MS), Andrea Barth acabou entregando diversos os comparsas bolsonaristas sul-mato-grossenses que estivaram no ato terrorista contra os prédios públicos na Esplanada dos Ministérios neste domingo (8.jan.23).

A radical, é quem fez o vídeo publicado aqui no MS Notícias mais cedo, em que ela pede depoimentos de alguns dos bolsonaristas sobre quais eram seus objetivos ao irem ao distrito federal.

Andrea ao longo dos últimos 4 anos esteve em quase todos os atos pró-bolsonaro realizados em Brasília. Ela é uma das compartilhadores de informações sabidamente falsas em suas redes sociais. O TikTok é a rede social mais usada pela radical em que ela propaga mentiras divulgadas por Jair Bolsonaro (PL), ex-presidente o qual idolatra.

Ainda não foi descoberto quem financia as frequentes viagens de Adrea Barth à Brasília, mas o Ministro da Segurança Pública, Flávio Dino disse que irão ser descobertos quem são os fianciadores desses grupelhos radicais.

"Quem financia atos criminosos será responsabilizado como a lei manda. Já houve decisões judiciais sobre o tema e virão outras", avisou Dino em pronunciamento nesta tarde.

Como mostramos aqui no MS Notícias, os atos de vandalismos dos terroristas tiveram início por volta das 15h e renderam quebra-quebra dentro das casas legislativas e sede do judiciário na Capital federal.

Em reação, o presidente Lula (PT) decretou intervenção federal. Veja AQUI.

QUEM ESTIMULOU?

O grupo radical foi estimulado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), num grupo do Telegram chamado “Bolsonaro TV”. Uma radical diz que a intenção do grupo é deflagrar uma guerra civil no Brasil e que Bolsonaro teria orientado os radicais a fazer estoques de alimentos e pilhas. Para isso, o ex-presidente teria feito um vídeo numa loja nos EUA, onde se alojou após a posse de Lula. Empresários bolsonaristas foram os finaciadores dos atos, e levaram pessoas de diversas regiões do país, com tudo pago, para cometer os atos terroristas no DF.