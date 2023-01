'Ny Times' chama ministro do STF de "Big Alex"

O site americano, New York Times, um dos maiores do mundo, se referiu ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, pelo apelido “Big Alex”, uma espécie de tradução ao apelido jocoso “Xandão” , usado pelos bolsonaristas radicais para atacar o ministro.

A menção está num artigo do jornal publicado no domingo (22.jan.2023).

O autor, Jack Nicas, escreveu a respeito das ações do ministro quando “assumiu o cargo de principal defensor da democracia no Brasil”.

"Usando uma interpretação ampla dos poderes do tribunal, ele pressionou para investigar e processar, bem como silenciar nas redes sociais, qualquer pessoa que considere uma ameaça às instituições brasileiras", avaliou.

O trecho: