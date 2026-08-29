Partidos desistem de ação para tentar impugnar 2ª suplente de Vander

A Federação União Progressista, formada pelo PP e União Brasil, desistiu da tentativa de impugnar a segunda suplente do deputado federal e candidato a senador Vander Loubet (PT).

Os partidos haviam ingressado com um pedido de impugnação da professora Maria José Alves Cordeiro, a Professora Maju. Alegaram na petição que ela não estaria aposentada do quadro docente de servidores da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), conforme declarou em seu registro.

Entretanto, Maju é aposentada, com reconhecimento funcional e jurídico, conforme atestam os documentos comprobatórios apresentados pela defesa da candidata ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS). Um deles é a Portaria "P" Ageprev nº 0436, de 16 de abril de 2025, publicada no Diário Oficial Eletrônico de Mato Grosso do Sul (DOE-MS) nº 11.809, de 22 de abril de 2025, com o seguinte teor:

"Conceder aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais e paridade, à servidora Maria José de Jesus Alves Cordeiro, matrícula n. 34255023, ocupante do cargo de Professor de Ensino Superior, símbolo 447/VI/1/A, código 60082, pertencente ao Quadro Permanente de Pessoal do Estado de Mato Grosso do Sul, lotada na Universidade Estadual (Uems)..."

Diante da manifestação oficial da instituição empregadora e das documentações pertinentes que comprovam o vínculo, a nomenclatura e a situação funcional da professora, a Federação União Progressista decidiu desistir da demanda. A solicitação formal de desistência foi assinada pelo seu advogado, José Valeriano de Souza Fontoura, e encaminhada na terça-feira (25) para o juiz relator do Registro de Candidatura do TRE-MS, Fernando Nardon Nielsen.