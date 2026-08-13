Vander dispara em pesquisa e pode levar 2ª vaga no Senado

A intenção de voto em Vander Loubet (PT) disparou na preferência dele no Senado pelo eleitorado de Mato Grosso do Sul, segundo a última pesquisa Ranking Brasil Inteligência, divulgada nesta 5ª feira (13.ago.26). No cenário estimulado, o deputado federal aparece agora com 17,8% no primeiro voto, contra 11% no levantamento anterior.

O resultado coloca Vander em terceiro lugar, atrás do ex-governador Reinaldo Azambuja (PL), com 34%, e do ex-deputado estadual Capitão Contar (PL), com 20%. Soraya Thronicke (PSB) aparece na sequência, com 9%.

A diferença também aparece quando o eleitor é questionado sobre o segundo voto. Vander soma 16,7%, enquanto Azambuja chega a 30% e Contar, a 25%. Na rodada anterior, o petista tinha 11,6%, o que representa uma alta de 5,1 pontos percentuais.

Na pesquisa espontânea, quando nenhum nome é apresentado ao eleitor, Vander também avançou. Ele aparece com 9,2% das intenções, contra 3,6% no levantamento anterior. O crescimento é de 5,6 pontos percentuais.

Nesse cenário, Azambuja lidera com 18%, seguido por Contar, com 10%. Soraya registra 3,4%. Ainda há um contingente elevado de eleitores sem definição: 29,4% não souberam ou não responderam e 27% afirmaram que votariam em branco ou nulo.

MUDANÇA NO TABULEIRO

O avanço de Vander acontece após a retirada do nome de Nelsinho Trad da corrida pelo Senado. O senador, que aparecia entre os principais nomes nas pesquisas anteriores, passou a atuar aliado ao também candidato Reinaldo Azambuja.

Nelsinho vinha concentrando votos de um eleitorado mais ao centro e sua saída modificou a composição da disputa. A nova pesquisa não permite afirmar, isoladamente, para onde migraram esses votos, mas a alta de Vander coincide com a mudança no cenário e coloca o deputado entre os nomes que mais avançaram.

Na primeira pesquisa citada pelo instituto, Vander tinha 2,8% na espontânea. Depois, passou para 4%, 5,4% e 3,6% nas rodadas seguintes. Agora, chega a 9,2%.

No primeiro voto estimulado, a trajetória também registra avanço. Vander tinha 11% na rodada anterior e alcança 17,8% no levantamento atual. No segundo voto, passou de 11,6% para 16,7%.

FORÇA MUNICIPALISTA

Vander Loubet tem forte influência nso municípios de MS. Foto: Tero Queiroz

Outro fator que pode ser determinante na disputa é a presença política de Vander nos municípios de Mato Grosso do Sul. O deputado mantém uma base construída ao longo de seis mandatos consecutivos na Câmara Federal, com influência em diferentes regiões do Estado.

Essa estrutura ganha peso especialmente nos maiores colégios eleitorais, como Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá. Em uma eleição para o Senado, a capacidade dos candidatos de transformar presença política nos municípios em votos pode definir a composição das duas vagas.

Vander chega a essa fase da disputa com uma trajetória eleitoral mais longa no Congresso Nacional. São seis mandatos consecutivos como deputado federal. Capitão Contar, por outro lado, teve sua principal disputa majoritária em 2022, quando chegou ao segundo turno da eleição para o Governo de Mato Grosso do Sul, mas foi derrotado por Eduardo Riedel.

O contraste entre as trajetórias também passa a fazer parte da disputa. Enquanto Vander acumula sucessivas vitórias para a Câmara Federal e mantém uma estrutura política construída ao longo de anos nos municípios, Contar tenta transformar o desempenho obtido em 2022 em uma nova candidatura majoritária.

REJEIÇÃO

Também é importante o dado da Ranking acerca da rejeição. Nesse quesito, Contar é segundo mais rejeitado pelo eleitorado sul-mato-grossense, acumulando 12%. À frente DE Contar, está Soraya, que soma 14,2% de rejeição.

Vander é o que enfrenta menor percentual de rejeição nessa rodada da Ranking. Segundo a pesquisa, o petista tem rejeição de apenas 9,8% do eleitorado de MS. O percentual é inferior ao registrado na rodada anterior, quando Vander tinha 12,2% de rejeição. Na série apresentada pelo instituto, os índices anteriores foram de 8,8%, 9,8% e 9%.

A queda de 2,4 pontos percentuais em relação à pesquisa imediatamente anterior ocorre ao mesmo tempo em que o candidato amplia sua presença nos cenários de intenção de voto.

PESQUISA

A 8ª rodada do levantamento foi realizada entre 7 e 12 de agosto com 2 mil moradores de Mato Grosso do Sul com 16 anos ou mais, distribuídos em 30 municípios.

Segundo o Instituto Ranking Brasil Inteligência, a pesquisa tem intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento utilizou entrevistas presenciais e abordagens pelo sistema CAT, com questionário estruturado e amostra representativa do eleitorado estadual.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob os números MS-09590/2026 e BR-03493/2026.