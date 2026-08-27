Vander reforça apelos por celeridade na votação do fim da escala 6x1

Já aprovado em dois turnos pela Câmara dos Deputados, a proposta (PEC 221/19) que prevê o fim da escala 6x1 está na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal, aguardando a votação do parecer do relator. Na quarta-feira (26), os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil/AP), e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Rep/PB), ajustaram com o presidente Lula que o projeto será votado pela CCJ na próxima semana e irá a plenário após as eleições.

O deputado federal e candidato a senador Vander Loubet (PT) disse que esta é uma das pautas mais importantes e urgentes para o Brasil. "Não há como arrastar mais esta discussão, tendo em vista o conjunto de demonstrativos científicos e estatísticos que mostram os graves impactos que a carga horária de seis dias de trabalho por apenas um de folga provoca na saúde, na qualidade de vida dos trabalhadores e na própria economia", argumentou.

Vander elogia a iniciativa de Lula de se reunir com Motta e Alcolumbre para reforçar o apelo no sentido de acelerar a tramitação da PEC 221/19. "O presidente está agindo corretamente, dialogando, cumprindo os preceitos republicanos e dando celeridade a uma legítima aspiração do povo brasileiro. Os homens e mulheres que dependem do seu trabalho e desses salários para viver precisam ter também tempo compatível com as necessidades de convivência familiar e social, sem prejuízo da economia e da produtividade", reforçou.

PARECER PRONTO

O candidato lembrou que o senador Omar Aziz (PSD-AM), relator da PEC na CCJ do Senado, já apresentou o parecer, mantendo o texto original para ser votado na CCJ. "Vivemos numa sociedade capitalista e esta proposta não quebra o regime, apenas modifica e humaniza sua essência. Não há prejuízo - repito - à engrenagem produtiva, pelo contrário, há perspectiva real de melhoria. Trabalhadores e trabalhadoras, satisfeitos e saudáveis, têm mais produtividade e condições para o desempenho das suas tarefas", acentuou Vander.

Segundo opina Vander, está comprovado que os países com escala inferior à 6x1 apresentam elevados índices de produtividade e a massa trabalhadora não acumula problemas de saúde mental, estresse, transtornos psíquicos, entre outros. "Além disso, a carga excessiva gera uma consequência das mais danosas à economia: o crescimento expressivo nos afastamentos de trabalhadores por causa do esgotamento impõe custos extras, não só para os empregadores, como também para os empregados."

Vander completou o raciocínio pontuando que com apenas um dia de descanso - geralmente gasto em tarefas domésticas e deslocamentos - sobra pouco ou nenhum tempo para o lazer, o descanso e o convívio com a família. "Além disso, a carga horária excessiva dificulta ao trabalhador a busca de qualificação profissional, cursos ou educação continuada para ascender na carreira", concluí.