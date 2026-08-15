Vander agradece apoio de prefeito bolsonarista: "interesse público deve prevalecer"

Após receber do prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro (PL), vigorosa manifestação de apoio e comprometimento com sua candidatura ao Senado, o deputado federal Vander Loubet (PT) gravou um vídeo para agradecê-lo. Afirmou que grandeza política é "saber reconhecer quem trabalha pelo nosso estado, principalmente quando estamos em partidos diferentes".

Vander enalteceu o gesto de Juliano, pontuando o fato de pertencer a um partido — o PL —que tem profundas diferenças com o PT e caminham em sentidos opostos, fazendo antever um enfrentamento traumático na disputa eleitoral.

Para o petista, este contexto valoriza ainda mais o comportamento de quem coloca o interesse público acima das paixões e interesses pessoais, conforme registrou ao gestor ivinheimense.

"Quero te agradecer. Eu sei que você é um prefeito que sempre se dedicou e defendeu aqueles que levam investimentos e olham por Ivinhema. Você sabe do meu compromisso com Ivinhema e com nosso estado, sem olhar cor partidária e sem perguntar qual é o partido político. Obrigado", declarou Vander.

INCENTIVO

Além de Juliano Ferro, outros prefeitos e lideranças de partidos que se opõem ao PT e ao governo Lula em Mato Grosso do Sul vêm demonstrando simpatia à candidatura e às propostas de Vander na corrida ao Senado, com declarações de apoio e incentivo.

"Sempre procurei construir pontes, canais de relações políticas, institucionais e afetivas com interlocutores dos mais diversos setores da sociedade. Todos têm algo a criticar, mas todos também têm algo a propor. Esta é a igualdade que faz a diferença", refletiu o parlamentar.

O PL de Juliano Ferro é o partido do senador Flávio Bolsonaro, que trava um embate feroz contra o PT do presidente Lula — ambos se enfrentam na sucessão presidencial, uma disputa que, segundo Vander, não pode cair na vala comum do oposicionismo rancoroso e pessoal.