PF desmente Damares Alves sobre avião da igreja flagrado com supermaconha

A Polícia Federal (PF), divulgou uma nota sobre a apreensão de um avião com 290 kg de maconha no sábado (27.mai.23), no Pará, em que desmente a versão dada pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF) .

A aeronave é da Igreja do Evangelho Quadrangular, liderada por Josué Bengtson, tio de Damares.

Na segunda (29.mai), após a divulgação da ação da PF, a senadora se manifestou e disse ter sido a própria igreja a responsável por avisar a polícia sobre a carga suspeita na aeronave.

"Damares Alves entrou em contato com a família e foi informada que a denúncia à Polícia Federal sobre uma carga suspeita carregada na aeronave foi realizada pelos responsáveis pelo avião, ou seja, pela própria Igreja", afirmou a senadora em sua conta no Instagram.

A PF, no entanto, afirma que "a ação foi realizada a partir de informações de inteligência do Núcleo de Polícia Aeroportuária" da corporação.

A Folha apurou que já havia um monitoramento dos policiais federais após informações sobre a suspeita do uso irregular da aeronave da Igreja.

Sobre a manifestação da senadora, a PF diz que não comenta investigações em andamento e que "não se manifesta sobre declarações de pessoas, representantes ou autoridades de outras instituições."

A Igreja do Evangelho Quadrangular, do Pará, assumiu ser dona do avião apreendido com 290 kg de skunk, um tipo de maconha, no Aeroporto Internacional de Belém.

De acordo com o deputado federal Paulo Bengtson (PTB-PA), filho do líder da igreja, um homem que prestava serviços nos hangares de aviação privada carregou o avião, o monomotor Bonanza, com a droga.

À Folha o parlamentar também seguiu a linha da senadora e disse que, assim que souberam do ocorrido, os religiosos denunciaram o caso à PF.

"Durante a noite do dia 26, o acusado entrou no recinto e carregou o avião. Fomos avisados pelos seguranças e imediatamente acionamos a PF", disse Bengtson, que afirmou só ter tido ciência da droga depois da ação da polícia.

"Soubemos que o avião havia sido carregado durante a noite, o conteúdo da carga soubemos após acionarmos a PF e a mesma deflagrar a operação", declarou.

A reportagem fez contato novamente com o deputado, após a manifestação da PF, mas o parlamentar não respondeu aos questionamentos das versões que se contradizem do caso.

O homem, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante pela Polícia Federal. Ele foi autuado por tráfico interestadual de drogas. A aeronave foi apreendida, assim como o celular do preso. Já o piloto do avião não foi preso, pois, conforme informou a PF em nota, "não foi verificada participação dele no crime".

Skunk é um tipo de maconha mais potente do que Cannabis normal. Segundo a PF, a carga ocupava todo o espaço que sobrava no avião, além dos assentos para um passageiro e para o piloto.

Em nota, a Igreja Quadrangular disse que está colaborando com as investigações e que tem interesse "que tudo seja esclarecido".