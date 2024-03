PF prende quem mandou matar Marielle

A Polícia Federal (PF) prendeu preventivamente na manhã deste domingo (24.mar.24) o deputado federal Domingos Brazão (União Brasil-RJ), o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Chiquinho Brazão, e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa. Eles são suspeitos de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco, e de seu motorista, Anderson Gomes.

Conforme a PF, Rivaldo é investigado por suposta obstrução de justiça e os irmãos Brazão surgem como principais suspeitos de serem os mandantes do assassinato.

A operação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi batizada de 'Murder Inc', em referência a uma associação de crime organizado que em 1930 realizava execuções a serviço das máfias de Nova York. Na língua inglesa, 'murder' siginifica assassinato.

Além das prisões, a Polícia Federal também cumpre mais 12 mandados de busca e apreensão em endereços de outros nomes ligados à investigação. A operação conta com o apoio da Procuradoria Geral da República (PGR), do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio e da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen).

Veja também: Vídeo: Ronnie Lessa revela quem o contratou para matar Marielle Franco