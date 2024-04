Prefeita Adriane Lopes se encontra com Bolsonaro e participa de ato em prol da Democracia

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, se reuniu na manhã deste domingo (21) com o ex-presidente Jair Bolsonaro, uma das maiores lideranças da direita, no Rio de Janeiro (RJ). Também hoje será realizado neste domingo um ato em defesa da democracia, na zona sul da capital Fluminense, a partir das 10h - horário de Brasília. A manifestação deve contar com a presença de diversas lideranças políticas de todo o país, além de personalidades internacionais.



“Nesta manhã conversamos com o presidente Bolsonaro. Vou participar da manifestação e me juntar aos milhares de brasileiros que também irão participar, em prol da democracia, da nossa liberdade e também dos valores cristão. O ato é pacífico e ressalta o nosso posicionamento político”, reforçou a Prefeita.





*Ato em São Paulo*



Em fevereiro, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), foi a única entre chefes de Executivo de capitais do Centro-Oeste, além de única mulher entre as capitais do Brasil a participar do ato pacifico em prol da Democracia, da Liberdade, Família e Futuro do Brasil.



A manifestação, convocada pelo ex-presidente e uma das maiores lideranças políticas da Direita da atualidade, Jair Bolsonaro (PL), reuniu milhares de pessoas, que ocuparam mais de 10 quarteirões da Avenida Paulista, em São Paulo.

A demonstração de apoio a Bolsonaro teve a presença de diversos políticos do país e líderes religiosos.



*Recepção em Campo Grande*



Também em fevereiro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, além de presidente do PL Mulher, foi calorosamente recebida no aeroporto de Campo Grande pela prefeita Adriane Lopes.



O encontro inaugural marcou a chegada de Michelle Bolsonaro à Capital, onde, ainda na pista de pouso, a visitante foi presenteada por Adriane com uma bíblia.



A anfitriã disse que a escolha do presente reflete a afinidade de valores compartilhados, especialmente em relação à fé cristã e à importância da família. Segundo Adriane, a Bíblia é reconhecida como a palavra de Deus, uma poderosa fonte de fé e amor, transmitindo valores morais e éticos fundamentais para muitas pessoas.