Prefeito murtinhense denunciado na Polícia por ameaçar vereadora

Em julho de 2016, Nelson Cintra, então presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (Fundtur), teve seu nome lançado nos registros policiais. E por uma razão das mais vergonhosas: foi denunciado por assédio sexual. A autora da denúncia, a jornalista Nilmara Caramalac, que era também do Governo (trabalhava na TV Educativa), prestou queixa na Polícia e comunicou o fato à casa da Mulher Brasileira.

Em 2020, sem condenação, Cintra concorreu à Prefeitura de Porto Murtinho pelo PSDB e conquistou seu terceiro mandato no município. E este ano, mesmo com uma trajetória manchada por episódios nebulosos envolvendo denúncias de mulheres por assédios e atitudes atribuídas pelas reclamantes à violência de gênero, pretende buscar a reeleição. O problema é que terá de enfrentar nova e bombástica polêmica política e policial.

ARTIGO 147

A raiz da recente estrepolia creditada na conta de Cintra foi o BO (Boletim de Ocorrência) 076, registrado pela Delegacia de Polícia Civil na noite de segunda-feira, 19, pela vereadora Vera Regina Gaúna de Matos Heyn (PSDB), 47. Ela acusa Cintra, 76, de ameaça de agressão e propõe seu enquadramento no Artigo 147, do Código Penal. Na Polícia, Regina Heyn foi atendida pelo delegado Eudenir Soares de Souza e o investigador de Polícia Judiciária Paulo Geovani Cristaldo.

Ela contou que após a sessão da Cãmara Municipal, quando havia discursado para cobrar providências da prefeitura em relação a serviços não prestados à comunidade, foi interpelada por Cintra, com estas palavras: "Regina, o que você mencionou não é verdade, você é mentirosa. Se é assim que você quer, se prepare que eu vou pra cima de você". Dias depois, um vídeo circulou pelas redes sociais - distribuído por Cintra, segundo Regina - contendo ameaças à vereadora. Uma delas repetia: "Cuidado Regina"!

Para se garantir, ela foi ao cartório de Protestos e lavrou uma Ata Notarial no livro 41 (páginas 282 a 284). Regina anexou um audio de 21 de março de 2023, indicando que Cintra já a havia ameaçado anteriormente, dizendo que "as coisas ficariam ruim" entre eles caso não parasse de fiscalizá-lo e "ele iria tomar providências". Regina diz ter percebido que o intuito de Cintra era tentar intimidá-la, para que ela deixasse de continuar exercendo suas prerrogativas parlamentares.

Tudo isso, segundo Regina, começou há três anos, quando começou a distanciar-se politicamente de Cintra, de quem é correligionária. Afirma que se afastou dele por sentir-se prejudicada pelo prefeito. Ela se comprometeu na Polícia a apresentar a Ata Notarial, o vídeo e o áudio com as ameaças. "Estou cumprindo meu mandato dentro dos limites da autoridade que a Constituição e as leis me conferem. Uma delas é fiscalizar o Executivo. E a população me cobra para fazer cobranças sobre as coisas erradas que estão acontecendo no município e a prefeitura não assume a responsabilidade", diz Regina. Entre as coisas erradas, ela cita o caos na saúde e casos nebulosos, como o processo da compra de merenda escolar.