Prefeito Nelson Cintra confessa que selecionou e deu casa pública à murtinhense

O prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra (PSDB), confessou na 4ª.feira (6.mar.24), em entrevista à uma rádio da cidade, que ‘selecionou’ e entregou uma casa pública à uma cidadã de Porto Murtinho (MS).

Em um áudio enviado ao MS Notícias, o Chefe do Executivo diz que beneficiou uma moradora da cidade num processo que deveria ser feito por sorteio. Eis o áudio:

Na prática, segundo o prefeito, ele interferiu no sorteio público de destinação de casas públicas, fraudando o processo. “Tive acesso ao áudio onde ele declara numa rádio local que foi o responsável juntamente com a esposa por doação de uma casa popular para um indivíduo aqui da cidade! Sendo que o correto é se inscrever no programa habitacional e cumprir os critérios pertinentes ao programa habitacional. De posse desse áudio estou elaborando uma denúncia para o Ministério Público, cabe uma investigação dessas informações. Toda população murtinhense quer saber se houve ou não influência por parte do prefeito. Essa mesma denúncia será apresentada na câmara municipal também. ”, avisou o vereador da cidade pantaneira, Helton Atelle.

Em áudios enviados a reportagem, o homem citado pelo prefeito, um morador conhecido na cidade como 'Montanha', responde ao Chefe do Executivo dizendo que irá também levar à Justiça a confissão de fraude feita pelo gestor. Eis: