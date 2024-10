Promotoria apura irregularidades em três licitações de Vanda Camilo

O Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou três inquéritos civis para apurar irregularidades em licitações realizadas pela Prefeitura de Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande.

As investigações, conduzidas pela 3ª Promotoria de Justiça do município, miram contratos relacionados a obras de infraestrutura e melhorias em espaços públicos realizados na gestão de Vanda Camilo (PP), que não conseguiu a reeleição.

O primeiro inquérito investiga o Convite 034/2022, referente à pavimentação com piso sextavado do corredor central do cemitério municipal. O objetivo é verificar eventuais falhas ou irregularidades no processo de contratação e execução da obra.

Outro procedimento apura irregularidades na Tomada de Preço 05/2022, que envolve a restauração do pavimento das ruas Ponta Porã e Mato Grosso, obra é considerada essencial para a mobilidade urbana da cidade.

Por fim, o terceiro inquérito investiga o Convite 25/2021, relacionado à cobertura do saguão e fechamento do pátio da Escola Municipal Darci Ribeiro. A investigação busca esclarecer se houve problemas na execução do contrato ou na licitação.

Os três procedimentos estão sob responsabilidade da promotora Bianka Machado Arruda Mendes, conforme editais divulgados no Diário Oficial do MPMS desta 4ª feira (23.out.24), disponível para consulta pública.