PT inicia em fevereiro caminhada com Fábio Trad na Capital e 78 municípios

O presidente do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores, deputado federal Vander Loubet, confirmou para a primeira quinzena de fevereiro o início da caminhada, com foco nas disputas pelos mandatos locais e nacionais. O advogado e ex-deputado federal Fábio Trad, pré-candidato a governador, vai liderar a maratona. Terá em sua companhia lideranças petistas, entre as quais o próprio Loubet, que concorrerá a uma das duas vagas no Senado.

Segundo o dirigente petista, o giro inclui a Capital e as 78 cidades do interior, e terá tratamento programático para construir um diálogo dos mais amplos e realistas com toda a sociedade civil. “O PT não quer e não vai misturar as coisas”, garantiu. “Não iremos aos municípios para atacar seus gestores e suas gestões, nem levar agendas que destoem do caráter programático e dos conceitos que nos motivam a construir um diálogo democrático e sincero”, definiu.

(13.dez.25) - Deputado Federal Vander Loubet (presidente do PT-MS), disse que Fábio Trad levará disputa em 2026 ao segundo turno. Foto: Tero Queiroz

Loubet insistiu nesta determinação, reiterando que o PT se mobiliza por acreditar na capacidade dos sul-mato-grossenses de fazer do diálogo um processo limpo e de fortalecimento democrático, “no qual todas as partes conversem, falem, ouçam, formulem ideias e apontem problemas e soluções de interesse coletivo”. Ele completou observando ser assim, no diálogo republicano, que o partido vem assegurando recursos e projetos federais para Mato Grosso do Sul, dando vigor ao alinhamento entre o Estado e o Palácio do Planalto.

ENGAJAMENTO

Os deputados estaduais Pedro Kemp (presidente do Diretório de Campo Grande), Gleice Jane e Zeca do PT, e a deputada federal Camila Jara estão engajados nesta mobilização. Fábio Trad demonstra confiança ao avaliar as perspectivas que estão sendo abertas em níveis estadual e federal para 2026. “Não são poucos, nem pequenos, os avanços que vêm sendo conquistados pelo governo Lula para o País. E Mato Grosso do Sul é um dos grandes beneficiários, embora muitos sul-mato-grossenses não os associem diretamente ao presidente”, comentou.

Por isto, pontua o pré-candidato do PT, a caminhada será oportuna, “não só para ouvir o que a sociedade tem a nos dizer, mas também para que possamos mostrar e demonstrar a ela a verdade sobre o protagonismo de um presidente da República que honra o seu mandato, que cumpre os compromissos assumidos com a população”. Para Vander Loubet, outro desdobramento que se dará naturalmente a partir desta mobilização será a construção das chapas, lembrando que o PT lidera a Federação Brasil da Esperança, com o PCdoB e o PV, e cogita atrair outros partidos, como o PDT e o PSB.