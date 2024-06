Puccinelli retira candidatura e será 'apoio' decisivo

O ex-governador e ex-prefeito André Puccinelli (MDB) anunciou nesta 3ª.feira (25.jun.24) sua desistência da corrida pela Prefeitura de Campo Grande (MS).

Conforme apurado, após uma reunião com lideranças do MDB, incluindo deputados, vereadores e pré-candidatos, Puccinelli retirou seu nome muito influenciado pela dificuldade em obter recursos suficientes do fundo eleitoral.

A partir de agora, o MDB agora deve decidir sua estratégia eleitoral e, com o Capital político de Puccinelli, poderá o partido poderá, inclusive, definir quem será o campeão nas eleições 2024.

Como mostramos em primeira mão ontem aqui no MS Notícias, uma pesquisa eleitoral da empresa 100% Cidades revelou que Puccinelli é o preferido do eleitorado campo-grandense e derrotaria qualquer um dos adversários, apesar de ainda quase metade dos eleitores estarem indecisos sobre em quem votarão em outubro.

A retirada da pré-candidatura de Puccinelli já era esperada pelo PSDB, que tem como aposta Beto Pereira para o Executivo Municipal, e deve buscar apoio de Puccinelli.

Os centristas do PP e da extrema direita [PL] também aguardavam ansiosamente a retirada da pré-candidatura Puccinelli. Vale mencionar que Adriane Lopes (PP), disputa a reeleição e deve ter o apoio do partido de Valdemar da Costa Neto.