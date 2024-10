Rose projeta hospital e crédito de R$ 200 mil para pequenos negócios

A candidata à prefeitura de Campo Grande, Rose Modesto (União Brasil), apresentou propostas voltadas para a região do Lagoa, contemplando áreas como saúde, habitação, educação e apoio ao empreendedorismo. Ela disputa o segundo turno das eleições contra a atual prefeita Adriane Lopes (PP), que busca a reeleição.

Entre as promessas de Rose estão a criação de uma Central de Compras Exclusiva para evitar a falta de medicamentos e a realização de mutirões para reduzir as filas de exames, consultas e cirurgias. A candidata também propõe a implantação de um Hospital Municipal, com foco no atendimento a mulheres, crianças e idosos, além de ampliar o uso da telemedicina para facilitar o acesso a especialistas.

No setor social, Rose promete lançar a Rede Florescer, que oferecerá atividades culturais e esportivas, além de cursos de qualificação para jovens. A criação de Hortas Comunitárias também é uma das propostas, com o objetivo de garantir alimentos saudáveis e acessíveis à população. Na habitação, o programa Morando Legal busca reduzir o déficit habitacional por meio da construção de 2.000 casas populares.

Para a educação, a candidata propõe finalizar obras paradas de escolas de Educação Infantil (EMEIs) e construir 10 novas unidades já no primeiro ano de gestão. Outra medida apresentada é a ampliação do horário de funcionamento das escolas até as 19h, atendendo às necessidades das famílias e reforçando o atendimento pedagógico com mais equipes.

Rose Modesto também destacou iniciativas voltadas ao empreendedorismo, como o programa Crédito Cidadão, que prevê microcrédito entre R$ 200 e R$ 20 mil para pequenos negócios. A candidata anunciou ainda o projeto Start CG, que promete criar espaços de coworking nas regiões da cidade, com internet e salas de reunião, para estimular o desenvolvimento de startups e pequenos empreendimentos.