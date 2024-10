Bolsonarista Capitão Contar confirma apoio a Rose Modesto no 2º turno

O deputado estadual Capitão Contar (PRTB) anunciou nesta 6ª feira (18.out.24) seu apoio à candidatura de Rose Modesto (União) para a prefeitura de Campo Grande, neste segundo turno das Eleições 2024. A decisão foi comunicada por meio de um vídeo nas redes sociais, onde o ex-candidato ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul destacou que seu posicionamento está alinhado com seus princípios e visão política para a Capital.

“A todos que conhecem minha história, meu trabalho e minha dedicação ao nosso estado e ao Brasil, chegou a hora de compartilhar minha escolha para o futuro de Campo Grande. Por coerência e gratidão, meu apoio vai para quem já demonstrou defender os mesmos princípios e valores: família, liberdade, transparência e coragem para romper com o sistema da velha política”, declarou o deputado.

A aproximação de Contar, um expoente da direita que nas eleições anteriores recebeu apoio público do ex-presidente Jair Bolsonaro, reforça a narrativa de que Rose Modesto não está sendo "bancada" pelo Partido dos Trabalhadores (PT), como tentam alegar opositores. "Agora, é minha vez de retribuir. Juntos, vamos construir uma Campo Grande mais justa e um Brasil melhor. Vamos com fé, Rose Modesto!".

Além do apoio de Contar, a candidata também conta com o respaldo do PSD e de vereadores que obtiveram destaque nas eleições municipais. Entre os vereadores que caminham ao lado de Rose estão o ex-prefeito Marquinhos Trad (PDT), que obteve 8.567 votos; Veterinário Francisco (6.371 votos); Fábio Rocha (6.314 votos) e Dr. Lívio Leite (3.636 votos), todos filiados ao União Brasil. Também declararam apoio nomes conhecidos da política local, como Júnior Coringa (MDB), João Rocha (PP), ex-secretário da atual prefeita e candidata à reeleição Adriane Lopes (PP), Flávio Cabo Almi (PSDB) e Luiza Ribeiro (PT).