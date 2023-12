Sábado tem previsão de sol mas instabilidades podem ocorrer no período da tarde em MS

Para este sábado (2) a previsão é de sol, aumento de nebulosidade e probabilidade de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as instabilidades atmosféricas ocorrem principalmente durante a tarde ou noite devido ao aquecimento diurno.

Em Campo Grande, os termômetros iniciam aos 24°C e atingem os 34°C ao longo do dia. A região de Grande Dourados tem mínima de 24°C e mínima de 35°C. Iguatemi e Anaurilândia amanhecem aos 24°C e, no período da tarde, marcam 34°C e 35°C, respectivamente.

Na região do Bolsão, Paranaíba tem mínima de 24°C e máxima de 35°C, já Três Lagoas apresenta variação entre 25°C e 36°C. Coxim, no Norte do estado, marca 25°C inicialmente e chega aos 36°C nos horários mais quentes do dia.

Porto Murtinho, na região Sudoeste, registra a temperatura mais alta do dia, com valores entre 28°C e 39°C. No Pantanal, Corumbá tem mínima de 27°C e máxima de 36°C; Em Aquidauana, a temperatura inicia aos 26°C e sobe até 37°C.

Heloisa Duim, Programa de Estágio Supervisionado

Foto: Bruno Rezende

Fonte: Governo MS