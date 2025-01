Saiba quem envia 'PIX' para Nikolas Ferreira?

Nikolas Ferreira, deputado federal (PL-MG), extremista que faz diversos ataques ao governo Lula (PT), incluindo a campanha contra medidas que implicariam fiscalização ao PIX.

Diante da reação assustada de Níkolas, o site De Olho nos Ruralistas levantou quem são os financiadores por trás de Níkolas.

Entre os principais doadores de Níkolas estão os empresários com passagens por esquemas de fraudes e manipulação econômica, como o "jogo do tigrinho", e aqueles com interesses no setor madeireiro e minerador. Estes grupos frequentemente se envolvem em disputas com comunidades indígenas e quilombolas, levantando suspeitas sobre suas práticas e impactos socioambientais.

Além disso, o parlamentar recebe apoio de um ex-sócio de Donald Trump, envolvido em negócios internacionais controversos. Essa rede de financiadores aponta para uma conexão com grandes interesses econômicos, que podem influenciar diretamente suas decisões políticas.

A origem desses recursos e as relações estreitas com grupos empresariais questionáveis colocam em xeque a transparência da campanha de Nikolas, que mistura discurso contra o establishment com uma base de apoio ligada a setores poderosos e problemáticos.

Confira a resposta das empresas em nosso site: https://deolhonosruralistas.com.br/wp...

Apoie o jornalismo que dá nome aos bois. A partir de R$ 25 mensais: https://bit.ly/ApoieDeOlho

Fonte: De Olho nos Ruralistas