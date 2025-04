Câmara destina R$ 8,7 milhões para entidades da Capital

A Câmara Municipal de Campo Grande destinou R$ 8,7 milhões para apoiar 345 entidades que auxiliam famílias em situação de vulnerabilidade ou com necessidades especializadas.

Os recursos serão repassados por meio do Plano de Aplicação de Recursos do Fundo de Investimentos Sociais, previsto no Projeto de Lei 11.736/25, aprovado em regime de urgência.

O vereador Epaminondas Neto (Papy) disse que os parlamentares escolhem criteriosamente as entidades do Terceiro Setor que prestam esse serviço à comunidade de assistência social e de saúde, destinando um total de R$ 300 mil para as instituições selecionadas. “Essas entidades prestam um enorme serviço à população e nada mais justo de que tenham mais recursos para manterem e até aumentarem o atendimento à comunidade”, disse o presidente da Câmara.

Os recursos estão previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA), Lei 7.367/2024, e as entidades precisam apresentar documentos específicos para serem elegíveis para os repasses.

Após a aprovação, a legislação será sancionada pela prefeita e as entidades beneficiadas serão publicadas no Diário Oficial. O Executivo liberará os recursos ao longo do ano conforme as necessidades.