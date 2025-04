CORRUPTOS DE EXTREMA DIREITA Zanin mantém deputados do PL réus no escândalo do 'orçamento secreto' Josimar Maranhãozinho, que liderou o esquema, é aliado de Bolsonaro; extremista de direita foi flagrado recebendo propina

Por TERO QUEIROZ 04/04/25 às 12H37 atualizado em 04/04/25 às 13H14