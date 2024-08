'Senhor será tratado por mim como um irmão', diz Lula a Eduardo Riedel

Durante agenda nesta 4ª.feira (31.jul.24), em Corumbá (MS), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reforçou o pacto com o governador Eduardo Riedel (PSDB). “Governador, pode ter certeza de que o senhor será tratado por mim como um irmão, como companheiro. O povo cansou de ódio e fake news. Vamos mudar com gestos, não com palavras. Pode ter certeza de que seremos parceiros por muito tempo", declarou o presidente brasileiro.

Como mostramos mais cedo aqui no MS Notícias, Lula e Riedel sobrevoaram áreas em que equipes da Prevfogo/Ibama combatem incêndios na planície pantaneira.

Apesar de em MS os tucanos terem alianças com partidos de extrema direita, Lula sustentou que seu governo busca governar com responsabilidade republicana, colocando o interesse público acima das disputas partidárias.

Durante sua visita o presidente sublinhou a importância da colaboração entre o governo federal e estadual para enfrentar as queimadas no Pantanal deixando em segundo plano as diferenças ideológicas. "Se o projeto for bom e atender aos interesses da comunidade, não há como negar apoio” disse Lula, lembrando a priorização dos recursos durante sua presidência, como no caso do ex-prefeito Nelsinho Trad.

Após a vistoria, o presidente, o governador e a ministra do Meio Ambiente Marina Silva, assinaram o documento de sanção do PL 1818/2022, proposto pela Presidência da República, que estabelece a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo.

31.07.2024 - Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel e o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita à Base Prevfogo-Ibama de Corumbá e diálogo com brigadistas da Brigada Pantanal de MS. Foto: Ricardo Stucket .

O governador Riedel elogiou a abordagem de Lula, destacando a dedicação ao combate aos incêndios “acima de qualquer interesse político ou partidário”.

Desde o início das queimadas, o Governo Federal destinou R$ 137 milhões para Mato Grosso do Sul e mobilizou 870 profissionais, incluindo Forças Armadas e Ibama, para a região.

Entre janeiro e julho de 2024, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) registrou 4.696 focos de incêndio no Pantanal.