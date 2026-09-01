Site de notícias do Governo de MS é retirado do ar

A Agência de Notícias do Governo de Mato Grosso do Sul foi retirada do ar nesta terça-feira (1.set.26), em razão das restrições previstas na legislação eleitoral.

A página, que reunia notícias e informações sobre ações do Executivo estadual, passou a exibir um comunicado informando a suspensão dos conteúdos durante o período eleitoral.

“Em cumprimento à legislação eleitoral, conteúdos deste site estarão temporariamente suspensos”, informa a mensagem apresentada aos usuários.

A suspensão ocorre após o site já ter passado por mudanças em agosto, quando foram adotadas alterações na identidade visual e inserido um aviso relacionado às regras eleitorais.

Antes da retirada, a Agência de Notícias publicava conteúdos sobre a agenda do governo, serviços, trânsito, obras e reformas realizadas pelo Estado.

Com a suspensão, informações institucionais do Governo de Mato Grosso do Sul continuam disponíveis no portal oficial do Estado, o MS.gov.br.

O governador Eduardo Riedel (PP) é candidato à reeleição nas eleições de 2026.