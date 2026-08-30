Deputado que mais destinou recursos a Naviraí, Vander recebe apoio de 11 vereadores

Candidato ao Senado e msnoticias.com.br/tags/deputado-federal/">deputado federal, Vander Loubet (PT-MS) se reuniu com 11 dos 15 vereadores de Naviraí e reafirmou o compromisso de ampliar os investimentos destinados ao município. Ao longo de sua atuação parlamentar, Vander já viabilizou mais de R$ 72 milhões em recursos e investimentos para Naviraí, consolidando-se como um dos principais parceiros da cidade em Brasília.

Entre as ações que tiveram participação do parlamentar estão a construção de mais de 895 moradias pelo Minha Casa, Minha Vida, a pavimentação asfáltica do bairro Sol Nascente, a construção do Conselho Tutelar, além de investimentos e obras executadas por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e de recursos destinados a diferentes áreas do município.

Agora, na disputa por uma vaga no Senado, Vander afirmou aos vereadores que pretende ampliar ainda mais a capacidade de articulação política de Naviraí junto ao Governo Federal e trabalhar para aumentar o volume de investimentos destinados ao município.

Para o candidato, Naviraí ocupa uma posição estratégica no desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e exerce papel fundamental na região do Cone Sul.

“Assumi o compromisso de continuar trabalhando e lutando pelos recursos que Naviraí precisa. Como senador, quero ampliar ainda mais essa parceria e dar atenção especial a áreas fundamentais para a população. Tudo o que construímos até aqui mostra que sabemos como fazer os recursos chegarem ao município”, afirmou Vander.

O vereador Marcio Araguaia destacou que o apoio ao candidato também representa o reconhecimento ao trabalho realizado pelo parlamentar ao longo de seus 24 anos como deputado federal.

“Vander sempre foi um dos maiores parceiros de Naviraí e nunca olhou para cor partidária na hora de ajudar o município. É alguém que conhece nossas demandas e que sempre abriu as portas para a nossa cidade. Tenho certeza de que Naviraí saberá reconhecer todo o trabalho que ele já prestou e tudo o que ainda pode fazer por nós no Senado”, afirmou.

Participaram do encontro os vereadores Marcio Araguaia, André Ricardo (Ricck Eventos), Brendo Barbosa, Ederson Dutra, Eli José, Giovana Silvério, Liliane Patrícia, Murilo Peres, Regivan Moraes, Rosângela Sofa e Sara Castelão.