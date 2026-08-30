Vander reúne Cone Sul, articula investimentos e recebe apoio de prefeitos

Em uma demonstração de força política e capacidade de articulação, o deputado federal e candidato a senador Vander Loubet (PT-MS) se reuniu neste sábado (29) com o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, prefeitos de 12 municípios e representantes de outros dois municípios da Região Cone Sul de Mato Grosso do Sul. A reunião foi realizada em Tacuru (MS) e terminou com os gestores otimistas com os novos projetos e manifestando apoio a Vander neste novo momento de sua trajetória política, agora como candidato ao Senado.

A agenda, articulada por Vander, reuniu os prefeitos de Aral Moreira, Caarapó, Coronel Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Juti, Mundo Novo, Paranhos, Sete Quedas e Tacuru, além de representantes de Amambai e Naviraí. Os municípios integram o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Sul (Conisul), que fortalece demandas comuns e amplia a capacidade de buscar investimentos para o desenvolvimento do Cone Sul.

A reunião também mostrou, na prática, o resultado de uma articulação construída por Vander nos últimos anos. Antes restrita a Mundo Novo, a atuação da Itaipu em Mato Grosso do Sul foi ampliada em 2023 após a interlocução do parlamentar com a Binacional e o Governo Federal, permitindo que 34 novos municípios passassem a acessar recursos e investimentos.

Durante o encontro, Enio Verri destacou aos prefeitos o papel de Vander nessa construção e pediu apoio e voto para sua candidatura ao Senado. Segundo ele, a presença de Vander no Senado será importante para dar continuidade às articulações e ampliar a força dos municípios da região na busca por investimentos e novas parcerias.

"Foi para isso que trabalhamos: para abrir portas que antes estavam fechadas para Mato Grosso do Sul. Hoje temos uma região organizada, prefeitos unidos e novas possibilidades de investimento. No Senado, terei ainda mais força para fazer esse tipo de articulação e trazer resultados concretos para os municípios e para a população", concluiu Vander.