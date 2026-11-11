Sob rotina brutal, guarda desmaia aos pés do presidente Macron (vídeo)

Um soldado da guarda de honra francesa desmaiou nesta 4ª.feira (11.nov.26) durante a recepção ao presidente da Eslováquia, Peter Pellegrini, no Palácio do Eliseu, em Paris.

A queda aconteceu bem na frente do presidente da França, Emmanuel Macron, e das comitivas dos dois países.

Câmeras da emissora eslovaca TV JOJ gravaram o exato momento em que o trabalhador militar apaga e vai ao chão.

A cerimônia foi interrompida por alguns segundos. Agentes retiraram rapidamente o militar do pátio para liberar o espaço e permitir a continuidade do protocolo.

Com o corpo fora de cena, o protocolo seguiu normalmente e Macron cumprimentou Pellegrini.

Até a publicação das imagens, o governo francês não divulgou o estado de saúde do militar nem o motivo oficial do mal-estar.

PESO DA GUARDA CERIMONIAL

Por trás da pompa dos tapetes vermelhos, o episódio escancara uma rotina brutal imposta aos trabalhadores de guardas de honra pelo mundo.

Em eventos de Estado, esses profissionais são obrigados a ficar imóveis por horas a fio, sob sol, frio ou chuva.

O corpo humano, porém, não foi feito para funcionar como estátua.

Quando o guarda trava os joelhos em posição de sentido por muito tempo, a panturrilha para de bombear o sangue de volta para o coração.

O sangue fica represado nas pernas, a pressão despenca e falta oxigênio no cérebro, provocando o apagão.

Para não serem vistos se mexendo pelos comandantes, muitos tentam mexer apenas os dedos dos pés dentro do coturno para manter o sangue circulando.

SEDE E ROUPAS DO SÉCULO PASSADO

O risco de cair duro no chão aumenta por causa de uma regra silenciosa nos quartéis: a restrição de água.

Como sair do posto para ir ao banheiro durante uma cerimônia dá punição disciplinar, os soldados param de beber água horas antes do serviço.

Sem hidratação, os guardas ainda precisam vestir fardas desenhadas nos séculos 18 e 19, feitas para o clima de guerras antigas.

São túnicas de lã grossa fechadas no pescoço, botas de couro até o joelho e capacetes de metal ou peles pesadas que esquentam a cabeça.

Nas mãos, o trabalhador ainda sustenta um fuzil com baioneta que pesa entre 4 e 5 quilos, sem poder mudar de posição.

É proibido até mesmo enxugar o suor que escorre nos olhos, coçar o rosto ou espantar um inseto.

Em guardas tradicionais, como a britânica, a ordem chega ao extremo de exigir que o soldado "desmaie em posição de sentido", caindo de rosto no chão sem usar as mãos para se proteger.

SEM HORA EXTRA

Uma cerimônia que dura meia hora na televisão custa até seis horas de trabalho invisível para a tropa.

A rotina começa de madrugada nos quartéis, com preparação de farda, revista de armas e horas de espera em pé no pátio antes de os políticos chegarem.

Nos postos fixos de palácios, a escala padrão é de 24 horas, intercalando turnos de duas horas em pé na guarita com quatro horas de prontidão no alojamento, sem sono adequado.

Como seguem o regime militar, esses profissionais ficam fora das leis trabalhistas comuns que protegem o trabalhador civil.

Não existe pagamento de hora extra, adicional noturno ou insalubridade, não importa quantas horas dure a agenda do governante.

No Brasil e em vários países, esse serviço ainda persiste, mas os afetados são soldados recrutas ou temporários, jovens de 18 a 22 anos que recebem os menores salários da corporação.

Esse tipo de recepção remonta as antigas monarquias, que usavam o recrutamento forçado e a disciplina rígida para exibir poder político sobre os corpos dos trabalhadores.

E pasmem: séculos depois, governos modernos ainda preservam o mesmo ritual. A saúde de quem está na base parece valer menos que a estética da fotografia oficial.