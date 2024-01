Um ano após tentativa de golpe, rejeição ao ataque é de 89% no Brasil

Mesmo um ano após a tentativa de golpe às instituições democráticas brasileiras, o país ainda sofre com as consequências do evento. Embora a sociedade esteja polarizada politicamente, uma pesquisa recente da Genial/Quaest revela que 89% dos entrevistados condenam os ataques ocorridos em 8 de janeiro de 2023. Apesar disso, a desaprovação teve uma queda em relação aos 94% registrados em fevereiro do mesmo ano. Mesmo entre os eleitores do presidente Jair Bolsonaro, a desaprovação chega a 85%.

Como mostramos aqui no MS Notícias, os atos de vandalismos dos terroristas tiveram início por volta das 15h e renderam quebra-quebra dentro das casas legislativas e sede do judiciário na Capital federal.

Golpista invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo

Em reação, o presidente Lula (PT) decretou intervenção federal. Veja AQUI.

A ausência dos governadores de direita nos eventos de Brasília evidencia a divisão no país, mas o repúdio à tentativa de golpe ainda é generalizado. Os militares, preocupados com a politização da caserna durante o governo Bolsonaro, teriam considerado não comparecer ao evento, deixando o ministro da Defesa, José Múcio, como representante.

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, destacou a gravidade do ataque às instituições democráticas brasileiras, que começou com a tentativa de desacreditar as instituições e avançou com campanhas de desinformação, discursos de ódio, mentiras deliberadas e teorias conspiratórias.

Ativistas bolsonaristas depredam STF em ataque golpista. Foto: EBC

Para Barrosos, embora bem-sucedida, a reação ao ataque precisa continuar, e a investigação para descobrir os responsáveis pela tentativa de golpe deve ser feita o quanto antes.

08.01.2023 - Golpistas invadem e depredam prédios do governo.Foto: EBC

Uma reunião entre os chefes da pasta de Defesa do Brasil e dos EUA em julho de 2022 sinalizou aos militares em Brasília que eles não teriam o respaldo de Washington caso optassem por uma aventura golpista. O recado era simples: um golpe poderia até ocorrer, mas o dia seguinte do novo regime traria custos elevados para aqueles no poder.

As investigações irão mostrar que boa parte dos militares apoiou, torceu ou se omitiu em relação a um golpe em favor do "capitão mito", mas confirmarão também que o golpe não foi consumado porque as Forças Armadas, institucionalmente, não aderiram.

QUEM ESTIMULOU?

O grupo radical foi estimulado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), num grupo do Telegram chamado “Bolsonaro TV”. Uma radical diz que a intenção do grupo é deflagrar uma guerra civil no Brasil e que Bolsonaro teria orientado os radicais a fazer estoques de alimentos e pilhas. Para isso, o ex-presidente teria feito um vídeo numa loja nos EUA, onde se alojou após a posse de Lula. Empresários bolsonaristas foram os finaciadores dos atos, e levaram pessoas de diversas regiões do país, com tudo pago, para cometer os atos terroristas no DF.