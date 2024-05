Vander confirma mais 10 novas UBS em municípios de MS

Nesta terça-feira (21), o deputado federal Vander Loubet, coordenador da bancada de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional, confirmou a aprovação, no Ministério da Saúde, da construção de mais 10 novas unidades básicas de saúde (UBS) em 10 municípios do estado.



"São projetos que haviam sido selecionados pelo Novo PAC do Governo Federal, anunciado pelo presidente Lula em março. Depois da seleção veio a etapa de apresentação dos projetos técnicos. Com esses 10 anunciados agora, o total de municípios com projetos aprovados chega a 28 dos 38 selecionados", explica Vander.





As 10 novas UBS aprovadas representam investimento de R$ 19,6 milhões:



Água Clara - R$ 1.881.388,00

Bandeirantes - R$ 1.881.388,00

Bataguassu - R$ 1.881.388,00

Bonito - R$ 2.276.907,00

Cassilândia - R$ 2.276.907,00

Eldorado - R$ 1.881.388,00

Figueirão - R$ 1.881.388,00

Juti - R$ 1.881.388,00

Naviraí - R$ 1.881.388,00

Porto Murtinho - R$ 1.881.388,00