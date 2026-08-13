Em MS, prefeito bolsonarista pede voto para Vander ao Senado

O prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro (PL), declarou apoio à candidatura do deputado federal Vander Loubet (PT) ao Senado nas eleições de 2026. O posicionamento chama atenção pelo contraste político: no mesmo vídeo em que anuncia votos em nomes ligados à extrema direita, Ferro coloca o presidente estadual do PT entre suas escolhas para o Senado.

Conhecido nas redes sociais como o “prefeito mais louco do Brasil”, Ferro afirmou ter uma relação política antiga com Vander. Segundo ele, já participou de três campanhas do deputado e manteve parceria com o parlamentar durante os seis anos à frente da Prefeitura de Ivinhema.

“Meu segundo apoio é para Vander Loubet. Todo mundo sabe da minha proximidade com o Vander, já fiz três campanha para ele e no longo desses seis ano como prefeito, foi um grande companheiro que nós tivemos aqui na Câmara dos Deputados Federal”, declarou.

A justificativa apresentada pelo prefeito está ligada ao trabalho de Vander por Ivinhema. Ferro afirmou que decidiu apoiar políticos que, segundo ele, ajudaram diretamente o município e contribuíram para a manutenção de seu projeto político.

“E eu sempre falo aqui nas minhas redes social que iria ajudar quem ajudou nós construir uma Ivinhema melhor, quem ajudou a nós manter o nosso mandato no patamar que se encontra, na evolução que nós colocamos em Ivinhema”, afirmou.

Confira o vídeo:

A relação entre os dois também aparece em ações concretas. Em janeiro de 2024, Ferro assinou a ordem de serviço para obras de pavimentação, drenagem, sinalização e acessibilidade no distrito de Amandina, com quase R$ 1 milhão em recursos viabilizados por indicação de Vander Loubet.

Vereadores de Ivinhema também já encaminharam demandas diretamente ao deputado. Entre elas estão pedidos de recursos para um projeto de energia fotovoltaica no Hospital Municipal e ações de infraestrutura no município.

É justamente nesse ponto que o apoio de Ferro ganha peso. A manifestação não parte de um aliado partidário de Vander, mas de um prefeito que constrói sua imagem pública no campo da extrema direita e que, no mesmo pronunciamento em que defendeu o nome de Vander, pediu votos às candidaturas de Reinaldo Azambuja, Eduardo Riedel, Zé Teixeira, Mara Caseiro e para o filho do ex-mandatário golpista e presidiário, Jair Bolsonaro.

Isso se deve a uma característica única do capital político de Vander ao Senado: a capacidade de transformar a experiência acumulada em Brasília em uma rede de relações que ultrapassa as fronteiras partidárias.

Deputado federal há seis mandatos, Vander decidiu não disputar novamente a Câmara e concorre ao Senado em 2026. Em julho, sua candidatura foi incluída entre as que seriam homologadas pelo PT de Mato Grosso do Sul.