Vereador eleito pelo PSDB é alvo da PF por suposta compra de votos

Na manhã desta 4ª feira (9.out.24), a Polícia Federal cumpriu três mandados de busca e apreensão em seis endereços na cidade de Naviraí, a 359 quilômetros de Campo Grande, no âmbito de um inquérito instaurado para investigar crime de captação ilícita de sufrágio, conhecido como compra de votos supostamente praticados por Brendo Caíque Barbosa dos Santos, vereador eleito pelo PSDB. As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Eleitoral após representação policial baseada em denúncia anônima.

As investigações começaram no sábado (5.out.24), véspera das eleições municipais, quando a denúncia indicou que um posto de combustíveis na zona central da cidade estaria fornecendo combustível gratuito a eleitores. O esquema envolvia, supostamente, o pai de um candidato a vereador e o próprio candidato, utilizando uma conta de abastecimento do clube de futebol Naviraiense.

Em resposta imediata, a Polícia Federal cumpriu o primeiro mandado de busca no posto de combustíveis, onde foram encontrados documentos e dados de sistemas de informática que corroboraram a denúncia. Foram detectados múltiplos abastecimentos vinculados à conta do clube, o que levou à solicitação de novos mandados de busca e apreensão.

Esses mandados foram executados nas residências do candidato, posteriormente identificado como Brendo, e de seu pai, o ex-vereador Cícero dos Santos, no restaurante de propriedade do pai, na sede do clube de futebol e na casa do presidente do clube. A operação contou com 24 policiais federais e foi realizada nas primeiras horas da manhã.

Durante as buscas, alguns investigados foram encontrados com celulares que apresentavam dados apagados, possivelmente para ocultar provas. Além disso, documentos relacionados ao inquérito foram descobertos rasgados e escondidos no sistema de escoamento de águas pluviais de uma das residências investigadas.

As investigações continuam, e a Polícia Federal busca reunir mais elementos que possam comprovar a prática de compra de votos durante o período eleitoral.