DISCURSO DE ÓDIO Vídeo: Jair Renan faz ataque gordofóbico ao ministro da Justiça do Brasil Acolhido no gabinete de aliado do pai, '04' relacionou ministro a personagem do 'Dragon Ball'

Por REDAÇÃO - REVISTA FÓRUM 23/05/23 às 11H27 atualizado em 23/05/23 às 11H31