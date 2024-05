Zanin se esquiva e Luiz Fux jugará recurso de inelegibilidade de Bolsonaro

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF) é o novo relator do recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi sorteado nesta 6ª.feira (10.mai.24).

A decisão de uma novo sorteio ocorre após o ministro Cristiano Zanin se declarar impedido para julgar o caso. Na 5ª.feira (9.mai.24), o plenário do Supremo confirmou o impedimento.

Bolsonaro tenta reverter a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o deixou inelegível por oito anos por abuso de poder político no ciclo eleitoral de 2022.

No mês passado, a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou contrária ao pedido de Bolsonaro para que o Supremo reverta sua inelegibilidade. Para o órgão, não cabe à Corte reavaliar as provas do processo de modo a uma possível mudança no desfecho decidido pelo TSE.

Em junho do ano passado, o TSE condenou Bolsonaro por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação pela utilização da estrutura física do Palácio da Alvorada para realização de reunião com embaixadores, em julho de 2022, quando atacou o sistema eletrônico de votação.

O TSE já rejeitou um último recurso do ex-presidente, que agora tentar uma última cartada junto ao Supremo.