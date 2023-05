Zeca cobra punição a promotoria que 'ignorou' denúncia contra Nelson Cintra

O deputado Zeca do PT, disse nesta 4ª feira (31.mai.23), que terá uma reunião com o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPE-MS), Alexandre Magno Benites de Lacerda, para cobrar a punição a promotoria murtinhense em razão do arquivamento de uma denúncia feita pelo vereador Helton Atelle (PP), em desfavor do prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra (PSDB).

O ex-governador reclamou que mesmo diante de todas as provas, a promotoria de Porto Murtinho pediu o arquivamento da denúncia. "Com todas estas provas o Promotor da cidade à época do fato, pediu o arquivamento da denúncia. Estou indo ao Chefe do MPE, solicitando explicações sobre as razões do arquivamento e a punição do Promotor responsável, além de entrar com um Pedido de afastamento do Prefeito", disse Zeca em pronunciamento na Assembleia Legislativa. Veja:

DENÚNCIA

Mesclamos a imagens do vereador progressista Helton Atele, em destaque. O registro é da Marcela Quinones. Ao lado esquerdo está o prefeito Nelson Cintra (PSDB). Abaixo está a motocicleta usada pelo guarda informal.

Mostramos aqui no MS Notícias, que o vereador chegou a ser ameaçado pelo coordenador dos Guardas Patrimoniais de Porto Murtinho (MS), Jhony Ramão Izidre, de 30 anos, em razão de denunciar o uso indevido de uma motocicleta adquirida com dinheiro público.

Motocicleta Bros 2022 utilizada por guarda informal da fazenda de Nelson Cintra. (Fonte ao MS Notícias)

De acordo com Helton, a motocicleta foi cedida para uso de um ‘guarda informal’ que faz segurança em uma das fazendas de Cintra.

O vereador chegou a flagrar, em 19 de abril, o 'guarda informal', Júlio Cezar Millan, trafegando na BR-262, sentido a uma fazenda de Cintra, na Honda Bros 2022 de propriedade da prefeitura. “Ele não é funcionário público, não poderia estar usando um veículo oficial para serviços particulares do prefeito e, pior, ele não tinha habilitação”, evidenciou Atelle, na época. Eis o vídeo:

Em maio daquele ano, a reportagem apurou que a motocicleta era de fato da prefeitura e que o funcionário não era nomeado no quadro de servidores, aliás, Millan rabalhava há 6 meses para Cintra de maneira irregular sem qualquer tipo de registro trabalhista.

Em áudios a que a reportagem teve acesso, Millan, confirmou na época que até a data não havia sido registrado formalmente.

Documento de Cautela assinado por Daniel Adam Soares Morais, Assessor Extraordinário de Ações Estratégicas a prefeitura de Porto Murtinho, comprovou que a motocicleta foi entregue à Millan em 3 de março de 2022, mesmo isso sendo ilegal.