Zelensky diz não ter ido à posse de Lula porque não foi convidado

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse não ter ido à posse do mandatário brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em janeiro deste ano, por não ter sido convidado. A declaração foi dada enquanto o ucraniano falava sobre o novo líder argentino Javier Milei, que tomou posse em cerimônia nesse domingo (10).

"Milei me ligou e convidou. Se me chamarem para ir ao Brasil, eu vou. Já convidei Lula para ir à Ucrânia", disse ele em entrevista à TV Globo , logo após a posse de Milei, em Buenos Aires.

Questionado sobe o papel do Brasil nas negociações com a Rússia, em relação à guerra que acontece no território ucraniano desde 24 de fevereiro do ano passado, Zelensky disse que o país é muito grande e exerce influência sobre outros.

"É importante envolver o Brasil nas negociações de paz", afirmou.

Nesta segunda-feira (11), o mandatário ucraniano viaja em direção aos Estados Unidos para se reunir com o presidente norte-americano, Joe Biden.

Posse de Milei

Depois de ser empossado, Milei recebeu as delegações estrangeiras na Casa Rosada, sede do Executivo argentino.

Quebrando o protocolo, Milei recebeu também o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL) como convidado especial.

A recepção começou com os cumprimentos aos chefes de Estado e de governo. Apenas oito países compareceram à posse de Milei com seus líderes. Nomes alinhados à extrema-direita marcaram presença, como Zelensky e o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán.

