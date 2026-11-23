Seis estudantes de Três Lagoas e Santa Rita do Pardo conquistaram medalhas na edição 2026 da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE). Os alunos, de escolas públicas e privadas atendidas pela Neoenergia Elektro, receberam as premiações durante cerimônia realizada em Brasília, neste mês.

Em Três Lagoas, os estudantes garantiram uma medalha de ouro e três de prata. Já em Santa Rita do Pardo, foram conquistadas uma medalha de prata e uma de bronze.

A competição reúne estudantes de todo o país em atividades que avaliam conhecimentos sobre consumo consciente, segurança no uso da energia elétrica e sustentabilidade. A proposta é estimular práticas responsáveis e ampliar a compreensão dos jovens sobre os impactos do consumo de energia.

Os dois estudantes com melhor desempenho em cada estado foram convidados para participar da Semana Olímpica, em Brasília. A programação incluiu a cerimônia de premiação, realizada no auditório da Confederação Nacional da Indústria (CNI), e uma visita ao Museu Aneel de Eficiência Energética, iniciativa vinculada ao Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Brasília.

PARTICIPAÇÃO NACIONAL

A ONEE é uma iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e integra o Programa de Eficiência Energética das distribuidoras. A disputa utiliza desafios educativos, jogos e provas interativas para abordar o uso seguro e eficiente da eletricidade.

A Neoenergia Elektro participa da mobilização de escolas públicas e privadas em sua área de concessão, com incentivo à inscrição de estudantes e professores.

Em 2026, a olimpíada reuniu mais de 758 mil estudantes de aproximadamente 2,2 mil municípios, distribuídos em mais de 8 mil escolas. Nas áreas atendidas pelas cinco distribuidoras da Neoenergia — Coelba (BA), Brasília (DF), Elektro (SP e MS), Cosern (RN) e Pernambuco (PE) — foram registrados mais de 74 mil participantes e 1.847 medalhistas.