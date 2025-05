Acusado de 'sextorsão', técnico invadia redes e roubava fotos intimas em MS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) deflagrou nesta 6ª feira (30.maio.25) a Operação Cyber Fake, em Itaquiraí, para investigar crimes de extorsão sexual cibernética, também conhecida como “sextorsão”. A ação foi conduzida pela Unidade de Investigação de Crimes Cibernéticos (UICC), em conjunto com a 1ª Promotoria de Justiça do município.

Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos. O principal investigado se apresentava como especialista em segurança de redes sociais, oferecendo serviços de recuperação e proteção de contas no Instagram. Após conquistar a confiança das vítimas, obtinha acesso a dispositivos eletrônicos, de onde extraía imagens íntimas.

Com o material em mãos, criava perfis falsos para ameaçar as vítimas e exigir dinheiro em troca do não compartilhamento dos conteúdos. Um celular e um computador foram apreendidos e passarão por perícia.

A UICC é formada por integrantes do MPMS, além de policiais civis e militares, e atua no combate a crimes digitais no estado. O nome da operação faz referência ao uso de perfis falsos para enganar as vítimas.