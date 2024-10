Adolescente mata três colegas e depois comete suicídio em escola

Um adolescente de 14 anos matou três colegas a tiros dentro do Colégio Municipal Dom Pedro 1º na tarde de 6ª feira (18.out.24), no povoado de Serra dos Correias, localizado na região do município de Heliópolis, na Bahia.

Em seguida, o garoto cometeu suicídio. As vítimas foram identificadas como Adriele Vitória Silva Ferreira, Fernanda Sousa Gama e Jonathan Gama dos Santos, todas com 15 anos. O nome do autor do ataque não foi divulgado.

Ainda não há outros detalhes sobre as circunstâncias do crime. No entanto, de acordo com o Diário do Nordeste, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), lamentou o ocorrido e solicitou às autoridades policiais a imediata apuração dos fatos.

"Acabo de receber a triste e lamentável notícia da morte de quatro jovens, estudantes da rede municipal da cidade de Heliópolis. Meus sentimentos a todos os familiares e colegas dos estudantes", escreveu ele nas redes sociais.

Camilo Santana (PT), ministro da Educação, também se manifestou sobre a tragédia. “[...] coloquei o Ministério da Educação à inteira disposição, com envio de equipe de psicólogos especialistas em Psicologia das Emergências e Desastres, que compõem o núcleo de resposta e construção de comunidades escolares após ataques de violência extrema", disse.