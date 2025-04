Mulher obrigava jovens a pagar curso de R$ 500 para conseguirem emprego

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul indiciou uma mulher de 53 anos, moradora do bairro Santa Fé, por enganar jovens com falsas promessas de emprego. Segundo a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), a suspeita se aproveitava da vulnerabilidade de candidatos, especialmente os que buscavam o primeiro trabalho, para aplicar golpes financeiros.

De acordo com a investigação, a autora acessava grupos de WhatsApp e redes sociais para captar informações de possíveis vítimas. Após estabelecer contato, oferecia supostas vagas em empresas conhecidas e convidava os interessados para uma “entrevista”. No encontro, aplicava provas de conhecimentos gerais e inteligência emocional, simulando um processo seletivo.

Em seguida, dizia que os jovens só seriam contratados se frequentassem cursos pagos de empreendedorismo, informática, inglês e inteligência emocional, com valores que chegavam a R$ 500. O golpe veio à tona quando a mãe de uma das vítimas procurou as empresas mencionadas e descobriu que as vagas nunca existiram.

A mulher foi indiciada por induzir consumidores a erro e obter vantagem financeira indevida por meio de fraude. A Polícia Civil alerta que empresas sérias não exigem pagamento de cursos como condição para contratação e que, geralmente, os custos de processos seletivos intermediados são de responsabilidade da própria contratante.