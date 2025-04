Empresário Vanderlei Pedrozo morre após ser arremessado de S10 em MS

Um homem de 55 anos morreu na manhã desta 5ª feira (3.mar.25) após um grave acidente na BR-158, em Brasilândia. A vítima foi identificada como Vanderlei Soares Pedrozo, empresário conhecido na cidade.

Segundo informações divulgadas pelo portal Da Hora Bataguassu, o acidente ocorreu quando Vanderlei trafegava no sentido de Três Lagoas a Brasilândia. Por razões ainda não esclarecidas, ele perdeu o controle da caminhonete GM S10, que capotou e saiu da rodovia.

Durante o acidente, o empresário foi arremessado para fora do veículo e morreu no local. O veículo parou no pátio de uma empresa localizada às margens da estrada.

O corpo de Vanderlei foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Bataguassu e será velado em Brasilândia, onde ele vivia e era bastante conhecido.

A ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e por uma ambulância do Hospital São Julião. As causas do acidente ainda serão investigadas.