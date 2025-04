Comerciante é preso por receptar objetos furtados e fomentar crimes

Um comerciante de 41 anos foi preso em flagrante nesta 5ª feira (3.mar.25) por receptar objetos furtados e contribuir com a cadeia criminosa na região do Prosa, em Campo Grande. A prisão ocorreu durante uma ação conjunta da Polícia Civil, por meio da 3ª Delegacia, da Polícia Militar (9º BPM) e da Guarda Civil Metropolitana – Base Prosa, como parte da Operação Vil Metal, voltada ao combate à receptação de fios de cobre e outros materiais.

Segundo as investigações, o homem, dono de uma conveniência na Vila Margarida, comprava produtos furtados de usuários de drogas. No local, os policiais localizaram parte de itens levados de uma construção no último dia 31 de março.

As buscas prosseguiram em um galpão utilizado pelo comerciante, onde foram encontrados diversos materiais de origem criminosa, incluindo 97 quilos de fios elétricos, equipamentos odontológicos, bebedouros, materiais de construção, lâmpadas do patrimônio público e até uma tampa de bueiro.

A Polícia apura se o homem atuava de forma sistemática na receptação, o que ajudaria a alimentar furtos na região. Ele foi encaminhado à 3ª Delegacia de Polícia, onde permanece à disposição da Justiça.