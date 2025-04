Vereadora é presa pela PF por ligação com facção criminosa Bonde dos 40

A vereadora Tatiana Medeiros (PSB), eleita em 2024 com 2.925 votos em Teresina (PI), foi presa na manhã desta 5ª feira (3.mar.25) pela Polícia Federal durante a segunda fase da Operação Escudo Eleitoral. A parlamentar é suspeita de envolvimento com a facção criminosa Bonde dos 40 e de ter sua campanha financiada com recursos ilícitos.

Tatiana também é fundadora da ONG Instituto Vamos Juntos, com sede na zona Norte da capital piauiense. A entidade, que também é alvo da investigação, teve suas atividades suspensas por decisão da Justiça Eleitoral, que proibiu o recebimento de novos repasses de recursos.

A ação da PF cumpre, ao todo, oito mandados judiciais em Teresina e na cidade de Timon (MA), sendo dois de prisão preventiva, três de busca e apreensão e três de afastamento de função pública. Os alvos incluem cargos na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa e na Secretaria de Estado da Saúde.

Segundo a Polícia Federal, a investigação foi iniciada após as eleições de 2024, quando surgiram indícios de que Tatiana mantinha vínculo direto com integrantes de facção criminosa. Há suspeitas de que, além do financiamento ilegal da campanha, tenha ocorrido desvio de verbas públicas a partir da ONG comandada pela vereadora.

Ainda conforme a decisão do 1º Juízo de Garantias da Justiça Eleitoral no Piauí, os investigados afastados estão proibidos de frequentar seus locais de trabalho e de manter contato com servidores públicos. Durante a operação, outra pessoa com mandado de prisão preventiva em aberto também foi detida.