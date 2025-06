Autodeclarado líder é alvo da PF por crimes violentos em terra indígena de MS

A Polícia Federal prendeu nesta 5ª feira (5.jun.25) um homem que se autodeclarou líder da Aldeia Limão Verde, em Amambai, após perder a eleição para a liderança comunitária no fim de 2024.

Segundo a investigação, o investigado se recusou a reconhecer o resultado oficial da votação e passou a agir de forma violenta e autoritária, instaurando um clima de medo na comunidade indígena.

A operação, batizada de Nhemomba’e, teve apoio da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e da Força Nacional de Segurança. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e efetuadas três prisões, sendo uma por ordem judicial no interesse da investigação, uma por mandado de prisão em aberto e outra em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

De acordo com a Polícia Federal, o homem preso é suspeito de chefiar uma organização criminosa responsável por diversos crimes dentro da Terra Indígena Limão Verde, incluindo: ameaças contra membros da comunidade; agressões físicas (lesões corporais); disparo de arma de fogo dentro da aldeia; posse irregular de armamento; e tentativa de homicídio.

As ações do grupo teriam se intensificado após o investigado se declarar, de forma ilegítima, novo líder da aldeia, mesmo tendo sido derrotado democraticamente. A PF apura ainda se ele recrutou outras pessoas para intimidar adversários e tentar consolidar poder à força dentro do território indígena.