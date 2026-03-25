'97% dos peixes migratórios estão sob risco de extinção', conclui COP15

A maioria dos peixes migratórios de água doce no mundo está sob risco de extinção, segundo a Avaliação Global dos Peixes Migratórios de Água Doce, divulgada na 3ª feira (24.mar.26) durante a COP15 da Convenção sobre Espécies Migratórias (CMS), realizada em Campo Grande (MS).

O estudo indica que 97% das espécies listadas pela convenção enfrentam algum nível de ameaça, em um cenário associado à degradação de habitats, poluição, exploração e alterações nos fluxos dos rios.

Elaborado em parceria entre a CMS, o WWF e a Universidade de Nevada, com colaboração do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), o relatório é considerado o mais abrangente já realizado sobre o tema.

“Os peixes migratórios de água doce não são apenas maravilhas ecológicas, mas também essenciais para a segurança alimentar, economias locais e patrimônio cultural de muitas populações ao redor do mundo", afirmou a secretária executiva da CMS, Amy Fraenkel.

24.03.2026 – COP15 – Lançamento da Avaliação Global dos Peixes Migratórios de Água Doce. Discursa Rita Mesquita, secretária nacional de Biodiversidade (MMA). O debate ocorreu no auditório do Bioparque Pantanal, maior aquário de água doce do mundo. Foto: Rogério Cassimiro/MMA

De acordo com o levantamento, essas espécies estão entre os vertebrados mais pressionados globalmente, com redução estimada de cerca de 90% de suas populações desde a década de 1970.

“Esses resultados são fruto de um esforço global. Temos todos os motivos para estarmos muito, mas muito preocupados. Nossas espécies de peixes [...] estão mais do que nunca nos enviando sinais claros do seu nível de ameaça, vulnerabilidade e da urgência de nossa atenção”, declarou a secretária nacional de Biodiversidade do MMA, Rita Mesquita.

Embora apenas 24 espécies estejam formalmente listadas pela CMS, o relatório aponta que outras 349 atendem aos critérios da convenção, indicando que centenas ainda podem estar sob risco sem reconhecimento oficial.

A maior concentração de espécies ameaçadas está na Ásia, seguida pela América do Sul, Europa, África, América do Norte e Oceania.

24.03.2026 - COP15 - Lançamento da Avaliação Global dos Peixes Migratórios de Água Doce. Discursa João Paulo Capobianco (secretário-executivo do MMA e presidente da COP15). Debate no auditório do Bioparque Pantanal. Foto: Rogério Cassimiro/MMA

O estudo também destaca bacias hidrográficas consideradas estratégicas para ações de conservação, como Amazônia, Prata-Paraguai-Paraná, Danúbio, Mekong, Nilo e Ganges-Brahmaputra.

“É encorajador observar o alinhamento entre a agenda da CMS e os desafios relacionados à água doce. [...] O país reafirma seu compromisso com a sustentabilidade dos processos ecológicos essenciais”, disse o secretário-executivo do MMA e presidente da COP15, João Paulo Capobianco.

Na Bacia Amazônica, ao menos 21 espécies migratórias apresentam estado de conservação desfavorável.

Segundo o relatório, esses peixes representam cerca de 93% das capturas pesqueiras na região e movimentam aproximadamente 436 milhões de dólares por ano.

Durante a COP15, também está em análise um Plano de Ação Regional voltado à conservação de bagres migratórios da Amazônia, com participação de países da região.